Как минимум битва за 3-е место! В Краснодаре сыграют «Локо» и «Зенит». Единая лига — LIVE

Сегодня, 9 апреля, будет сыгран один матч в рамках второго этапа регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. «Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию встречи «Локомотив-Кубань» — «Зенит», которая стартует в 20:00 мск.

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