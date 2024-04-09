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Локомотив-Кубань — Зенит, прямая онлайн-трансляция, Единая лига ВТБ, 9 апреля 2024: обзор матча, где смотреть

Как минимум битва за 3-е место! В Краснодаре сыграют «Локо» и «Зенит». Единая лига — LIVE
Андрей Антсон
«Локомотив-Кубань» — «Зенит». LIVE
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Санкт-петербуржцы набрали форму.

Сегодня, 9 апреля, будет сыгран один матч в рамках второго этапа регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. «Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию встречи «Локомотив-Кубань» — «Зенит», которая стартует в 20:00 мск.

Единая лига ВТБ. Календарь
Единая лига ВТБ. Турнирная таблица
Единая лига ВТБ . Группа А
09 апреля 2024, вторник. 20:00 МСК
Локомотив-Кубань
Краснодар
Не начался
Зенит
Санкт-Петербург
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

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