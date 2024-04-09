Александр Секулич назвал лучшую команду Единой лиги на данный момент

Главный тренер «Локомотива-Кубань» Александр Секулич дал комментарий по поводу предстоящего матча второго этапа регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с «Зенитом». Команды сыграют сегодня, 9 апреля, в Краснодаре. Начало матча запланировано на 20:00 мск. По мнению главного тренера краснодарцев, «Зенит» в настоящий момент является лучшим клубом в чемпионате.

«Сегодня нам предстоит сыграть против самой успешной команды второго этапа чемпионата из числа участников группы топ-6. Добавьте к этому победы «Зенита» в Суперкубке Единой лиги ВТБ и Кубке России, и статус соперника уже не требует каких-то дополнений. Сейчас они – лучшие в чемпионате.

Отсутствие Бояна Дублевича у «Зенита»? У них классный подбор игроков, за плечами которых выступление в Евролиге, а руководит «Зенитом» один из лучших тренеров Европы Хавьер Паскуаль. Они знают, как справляться с отсутствием даже своих ведущих игроков, что доказывают их результаты по ходу сезона», — приводит слова Секулича пресс-служба «Локомотива-Кубань».