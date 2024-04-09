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Александр Секулич назвал лучшую команду Единой лиги на данный момент

Александр Секулич назвал лучшую команду Единой лиги на данный момент
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Главный тренер «Локомотива-Кубань» Александр Секулич дал комментарий по поводу предстоящего матча второго этапа регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с «Зенитом». Команды сыграют сегодня, 9 апреля, в Краснодаре. Начало матча запланировано на 20:00 мск. По мнению главного тренера краснодарцев, «Зенит» в настоящий момент является лучшим клубом в чемпионате.

Единая лига ВТБ . Группа А
09 апреля 2024, вторник. 20:00 МСК
Локомотив-Кубань
Краснодар
Не начался
Зенит
Санкт-Петербург
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Сегодня нам предстоит сыграть против самой успешной команды второго этапа чемпионата из числа участников группы топ-6. Добавьте к этому победы «Зенита» в Суперкубке Единой лиги ВТБ и Кубке России, и статус соперника уже не требует каких-то дополнений. Сейчас они – лучшие в чемпионате.

Отсутствие Бояна Дублевича у «Зенита»? У них классный подбор игроков, за плечами которых выступление в Евролиге, а руководит «Зенитом» один из лучших тренеров Европы Хавьер Паскуаль. Они знают, как справляться с отсутствием даже своих ведущих игроков, что доказывают их результаты по ходу сезона», — приводит слова Секулича пресс-служба «Локомотива-Кубань».

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