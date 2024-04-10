Эта молодая команда — второй лучший вариант для Клэя Томпсона после «Голден Стэйт»

«Да, я хочу переподписать контракт с «Уорриорз». Но я также должен отдать приоритет своему ментальному здоровью и выяснить, что для меня важно на данном этапе карьеры. У нас впереди так много баскетбола, что я даже не задумывался об этом». Вот что сказал Клэй Томпсон по поводу своего будущего в «Голден Стэйт». Соглашение 34-летнего винга с командой истекает этим летом, и договорённости о его продлении до сих пор не было достигнуто. Не исключено, что переподписание не состоится вообще — непростая финансовая ситуация в «Дабз» может вынудить игрока выйти на рынок свободных агентов. И там, несмотря на высокие ожидания по зарплате, у него будет шанс заключить контракт с контендером.

В число претендентов на Томпсона входят обе команды из Лос-Анджелеса, «Бостон Селтикс», а также «Майами Хит». Но есть и другой коллектив из Флориды, который был бы заинтересован в услугах игрока — это «Орландо». Слухи о том, что там рассматривают вариант с подписанием Клэя, ходят уже несколько месяцев, но воспринимаются с долей скепсиса. Всё потому, что из фронт-офиса «Мэджик» никогда не утекает информация, а агенты пойдут и не на такие проделки, чтобы выбить своему клиенту контракт получше. Тем не менее некоторые авторитетные инсайдеры (например, Шэмс Чарания) утверждают, что фронт-офис Джеффа Уэлтмана всё же будет проявлять интерес к четырёхкратному чемпиону.

По предварительным оценкам, этим летом в платёжке «Мэджик» будет от $ 30 млн до $ 60 млн свободного пространства. У «Уорриорз» ситуация обратная. Им и без Томпсона придётся выложить $ 175 млн на зарплаты в следующем сезоне, тогда как второй «эпрон» (отметка, за пересечение которой на команду накладываются жёсткие ограничения) составит примерно $ 189 млн. Это одна из главных причин, по которой продление Клэя затягивается. У сторон присутствует обоюдное желание достичь договорённости, но финансовая ситуация, увы, не способствует этому.

Томпсон наверняка ожидает, что «Уорриорз» щедро отплатят ему за лояльность — как-никак Клэй проводит свой 13-й сезон в составе команды и является важной частью её «Большого трио». При этом продление на два года было бы оптимальным вариантом, так как в сезоне-2025/2026 гарантированными перестанут быть контракты Стефена Карри и Дрэймонда Грина. И нечто подобное Томпсону уже предлагали в прошлое межсезонье. В «Голден Стэйт» ему были готовы выдать $ 48 млн на два года, но игрок отказался. Хотя было это до того, как он провёл не самый удачный сезон в своей карьере. Теперь сам Клэй вроде как понимает, что с каждым годом его ценность снижается, и даже готов пойти на сокращение роли в команде Стива Керра.

Клэй Томпсон атакующий защитник «Голден Стэйт» «Готов ли я пойти на сокращение роли, чтобы переподписать контракт? Да, в этом нет ничего плохого. В следующем году мне будет 35. К 35 годам я перенёс разрыв крестообразных связок и ахилла, но у меня всё ещё есть возможность быть действительно хорошим игроком. Может быть, не тем парнем, который набирал 60 очков за три четверти и рекордные для НБА 37 очков за четверть, но всё жё отличной угрозой. Я строю свою игру по образцу Реджи [Миллера] и Рэя [Аллена], а эти парни были невероятно эффективны и после 30 лет. Так что я планирую следовать их примеру».

Но если в «Голден Стэйт» не найдут способ расчистить платёжку, этим летом Томпсон станет одним из самых востребованных свободных агентов на рынке. Сейчас игрока много критикуют — говорят, что он сдулся, постарел и даже не может даже бросать трёхочковые, как раньше. Это далеко от действительности. Клэй менее результативен, чем обычно, но всё же делает по девять дальних попыток за игру и реализует 38,4% из них. При таком объёме бросков это очень достойный результат. Помимо него, в лиге есть всего четыре игрока, которые имеют 38% с дальней при более чем восьми попытках.

Это именно то, чего не хватает нынешним «Мэджик». Они занимают 22-е место в НБА по проценту реализации из-за дуги и 28-е — по общему количеству подобных бросков. Помимо этого, «Орландо» идёт только 25-м по средней результативности (110,5 очка). Поэтому команде нужен кто-то, кто способен повысить эффективность в нападении. Проблем с обороной там нет: стартеры Паоло Банкеро, Франц Вагнер, Джейлен Саггс и Уэнделл Картер здорово отрабатывают на собственной половине, благодаря чему коллектив идёт третьим в лиге по защитному рейтингу и пропускает всего 113 очков на 100 владений. Значит, в «Мэджик» могут закрыть глаза на снижающуюся полезность Томпсона в этом компоненте.

«Орландо Мэджик», сезон-2023/2024 Фото: Mike Ehrmann/Getty Images

Причём спейсинг и трёхочковый бросок — это не единственное, что он может привнести в этот молодой коллектив. Пятеро игроков, которые провели наибольшее количество минут за «Мэджик» в этом сезоне, находятся в возрасте от 21 до 24 лет. Ни один из них ещё ни разу не принимал участия в матчах плей-офф. Чего-чего, а стажа на этой стадии Клэю не занимать. Обладает ли он необходимыми лидерскими качествами — оценить довольно сложно, так как в «Голден Стэйт» эта роль всегда была отведена сами знаете кому. Можно сказать, что характер и поведение Томпсона могут вызывать в этом плане некоторые сомнения, но в случае перехода в «Орландо» ему придётся принять свой ветеранский статус и поделиться с молодёжью чемпионским опытом.

С учётом возраста игрока, думается, в «Орландо» его могли бы подписать на короткий, но довольно внушительный контракт. Что-то вроде $ 30 млн в год на два сезона. Ради интереса можно добавить командную опцию на третий. Это уже на $ 12 млн больше, чем предлагали в «Голден Стэйт». А ещё во Флориде, кстати, не платят индивидуальный подоходный налог, что является для игроков большим финансовым плюсом.

Казалось бы, $ 60 млн ­— это довольно серьёзная сумма для «Орландо». Но даже с таким контрактом у команды останется место в платёжке (предположительно), а ещё целая куча драфт-пиков и активов для потенциального обмена. Это не та ситуация, в которой за стареющего игрока отдают кучу ресурсов — ведь Клэй приходил бы в статусе свободного агента. И раз уж в этом году в ведомости «Мэджик» будет так много доступного пространства, почему бы не потратить его на непродолжительный заход со звездой, которая закроет проблемные зоны и обеспечит ветеранское присутствие в молодом коллективе?

Клэй Томпсон, сезон-2023/2024 Фото: Thearon W. Henderson/Getty Images

Окончательным формированием состава франшиза может заняться тогда, когда ключевые игроки подпишут новые продолжительные соглашения. Этим летом право на продление получат Джейлен Саггс и Франц Вагнер, но их контракты вступят в силу только в 2025-м. В 2026-м может быть активировано продление Банкеро, которое он наверняка получит от «Орландо». И раз уж теперь, летом 2024-го у «Мэджик» есть деньги, это ситуация из разряда «используй или потеряешь».

Конечно, главным претендентом на подписание Клэя этим летом всё равно остаётся «Голден Стэйт». Как уже было упомянуто, и для руководства, и для самого игрока такой исход является предпочтительным. Но если договориться не получится, на Томпсона гарантированно найдётся спрос в НБА. И «Орландо» определённо входит в число команд, где этот игрок мог бы пригодиться больше всего.