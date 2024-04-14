Интересное противостояние под занавес регулярки Единой лиги! «Зенит» — «Парма». LIVE

Сегодня, 14 апреля, будет сыграно четыре матча в рамках второго этапа регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. Первая игра начнётся в 13:00 мск, заключительная — в 16:00. «Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию встречи «Зенит» — «Парма», которая стартует в 16:00 мск.

Единая лига ВТБ . Группа Б Единая лига ВТБ . Группа Б 14 апреля 2024, воскресенье. 13:00 МСК Астана Астана Не начался Самара Самара Кто победит в основное время? П1 X П2

Единая лига ВТБ . Группа Б Единая лига ВТБ . Группа Б 14 апреля 2024, воскресенье. 14:00 МСК Пари Нижний Новгород Нижний Новгород Не начался Автодор Саратов Кто победит в основное время? П1 X П2

Единая лига ВТБ . Группа Б Единая лига ВТБ . Группа Б 14 апреля 2024, воскресенье. 15:00 МСК МБА Москва Не начался Минск Минск Кто победит в основное время? П1 X П2

Единая лига ВТБ . Группа А Единая лига ВТБ . Группа А 14 апреля 2024, воскресенье. 16:00 МСК Зенит Санкт-Петербург Не начался Парма Пермский край Кто победит в основное время? П1 X П2

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