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Зенит — Парма. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
16:00 Мск
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Зенит — Парма, прямая онлайн-трансляция, Единая лига ВТБ, 14 апреля 2024: обзор матча, где смотреть

Интересное противостояние под занавес регулярки Единой лиги! «Зенит» — «Парма». LIVE
Андрей Антсон
«Зенит» — «Парма». LIVE
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Санкт-петербуржцы — в топ-2?

Сегодня, 14 апреля, будет сыграно четыре матча в рамках второго этапа регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. Первая игра начнётся в 13:00 мск, заключительная — в 16:00. «Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию встречи «Зенит» — «Парма», которая стартует в 16:00 мск.

Единая лига ВТБ. Календарь
Единая лига ВТБ. Турнирная таблица
Единая лига ВТБ . Группа Б
14 апреля 2024, воскресенье. 13:00 МСК
Астана
Астана
Не начался
Самара
Самара
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Единая лига ВТБ . Группа Б
14 апреля 2024, воскресенье. 14:00 МСК
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Не начался
Автодор
Саратов
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Единая лига ВТБ . Группа Б
14 апреля 2024, воскресенье. 15:00 МСК
МБА
Москва
Не начался
Минск
Минск
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Единая лига ВТБ . Группа А
14 апреля 2024, воскресенье. 16:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Не начался
Парма
Пермский край
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Вы можете настроить удобный параметр автообновления, изменив его с помощью кнопки под стрелкой.

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