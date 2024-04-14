Интересное противостояние под занавес регулярки Единой лиги! «Зенит» — «Парма». LIVE
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Санкт-петербуржцы — в топ-2?
Сегодня, 14 апреля, будет сыграно четыре матча в рамках второго этапа регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. Первая игра начнётся в 13:00 мск, заключительная — в 16:00. «Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию встречи «Зенит» — «Парма», которая стартует в 16:00 мск.
Единая лига ВТБ . Группа Б
14 апреля 2024, воскресенье. 13:00 МСК
Астана
Астана
Не начался
Самара
Самара
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Единая лига ВТБ . Группа Б
14 апреля 2024, воскресенье. 14:00 МСК
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Не начался
Автодор
Саратов
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Единая лига ВТБ . Группа Б
14 апреля 2024, воскресенье. 15:00 МСК
МБА
Москва
Не начался
Минск
Минск
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Единая лига ВТБ . Группа А
14 апреля 2024, воскресенье. 16:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Не начался
Парма
Пермский край
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
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Комментарии
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