Исторический день для WNBA! Звезда студенческого баскетбола произвела фурор в день драфта

Минувшей ночью состоялся драфт женской баскетбольной лиги WNBA. Всё внимание было приковано к суперзвезде NCAA Кэйтлин Кларк, которая побила всевозможные рекорды в студенческом баскетболе. «Индиана Фивер» выбирала первой на драфте и, конечно же, остановилась на кандидатуре разыгрывающей из университета Айовы. Подробнее окунёмся в атмосферу на арене, а также расскажем об интересных фактах.

Кларк провела в колледже три года, и, хоть за это время ей не удалось добиться победы в чемпионате, она стала практически синонимом словосочетания «трудовая этика». Баскетболистка буквально живёт своим делом и добилась значительных успехов по ходу своей карьеры в NCAA. Тот факт, что Кларк стала лучшей в истории студенткой по количеству очков в лиге вне зависимости от пола, уже говорит о многом. Кэйтлин была выбрана под первым номером на драфте, и вот так фанаты «Индианы» отреагировали на это.

Фанаты реагируют на драфт Кэйтлин Кларк в WNBA:

После матча за чемпионство, в котором Айова уступила Южной Каролине, главный тренер соперниц Дон Стэйли назвала Кларк одной из величайших в истории женского баскетбола. И это лишь малая часть прекрасных слов в адрес Кэйтлин, которые она, безусловно, заслужила своим трудом. Однако ей ещё предстоит доказать свою состоятельность в WNBA, при этом у большинства нет сомнений, что американка добьётся выдающихся успехов.

Буквально через час после того, как «Индиана» выбрала Кларк на драфте, все джерси баскетболистки были выкуплены из официальных и онлайн-магазинов. Вот насколько впечатляющим получился приход Кэйтлин в женскую НБА. Звезда «Индианы Пэйсерс» Тайриз Халибёртон написал в одной из своих социальных сетей следующее: «Рад, что мы наконец-то на одной стороне! Поздравляю и добро пожаловать в город».

Статистика Кэйтлин Кларк в прошлом сезоне NCAA Фото: «Чемпионат»/Getty Images

Кларк должна стать для женской НБА новым глотком воздуха. Её популярность зашкаливает, а зарплаты в лучшей женской лиге мира вообще не сравнимы с зарплатами коллег-мужчин. Например, Кларк за свой первый сезон в WNBA получит $ 76,535 тыс. В то время как Руди Гобера оштрафовали на $ 100 тыс. за критические высказывания в адрес судьи. Парадокс какой-то? Лучшие игроки НБА зарабатывают миллионы, а женщины практически ничего не получают на их фоне. Однако Кэйтлин должна стать той, кто исправит положение дел в женском баскетболе.

Игры с её участием в «Мартовском безумии» смотрело намного больше людей, чем мужскую часть сетки того же турнира. Возможно, именно минувшей ночью был исторический момент в женском баскетболе — WNBA перешла от субсидирования НБА к субсидированию Кэйтлин Кларк. Американка может принести женской лиге новый приток популярности, что значительно повлияет на финансовые условия в лиге.

Кэйтлин Кларк первый номер драфта 2024 года в WNBA, лучший бомбардир в истории NCAA «Мне очень повезло оказаться в этой организации, которая действительно любит женский баскетбол. Вы видели сегодня на арене 17 000 болельщиков, купивших билет, чтобы просто посмотреть на драфт. Думаю, это показывает то, насколько люди в Индианаполисе любят игру. Это великолепный баскетбольный город, особенно благодаря тому, что «Пэйсерс» удалось сделать в этом году — выйти в плей-офф. Я очень взволнована».

Баскетболистка ещё до первого официального матча в WNBA произвела небывалый фурор. В студенческом баскетболе о ней говорили и говорят буквально все, да даже большинство экспертов и аналитиков НБА не могли остаться в стороне от тёплых и лестных высказываний в адрес Кларк. Она, безусловно, сделает женскую НБА лучше, в этом нет никаких сомнений.