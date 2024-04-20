Коварный ход Леброна перед стартом плей-офф НБА. Справится ли Йокич с давлением?

Уже сегодня, 20 апреля, стартует долгожданный плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации. В матче первого раунда Западной конференции встретятся действующий чемпион НБА «Денвер Наггетс» и «Лос-Анджелес Лейкерс». Команды играли между собой в финале Запада в прошлом сезоне, и тогда «самородки» оказались сильнее со счётом 4-0. Несмотря на результат, серия оказалась крайне интересной. Легендарный Леброн Джеймс не мог обойтись без комментариев о предстоящем матче.

«Лейкерс» в прошлом сезоне отчаянно сражались с «Денвером». Леброн на пару с Энтони Дэвисом и остальными боролись до последнего с будущими чемпионами. «Озёрники», за исключением одного матча, были очень близки к сопернику по счёту — 126:132, 103:108 и 111:113. Король и компания вновь повторили свой путь в плей-офф — в прошлом сезоне команда начинала со стадии плей-ин и пробилась в решающую стадию в первой же встрече. Правда, теперь «Лейкерс» предстоит сразу же играть с одним из главных претендентов на титул, а не в финале конференции.

Главный тренер «Лейкерс» Дарвин Хэм рассказал, что Леброн очень серьёзно заряжен на матчи с «Денвером»: «Просто выражение его лица… По глазам видно, насколько всё серьёзно. Пришло время для важных дел». Прошлогодняя серия явно задела эго Короля, и теперь он со своими верными партнёрами по команде готов навязать нешуточную борьбу на паркете действующему чемпиону НБА. Сам же Леброн перед первым матчем плей-офф высказался в адрес MVP финальной серии и двукратного самого ценного игрока регулярного чемпионата Николы Йокича.

Леброн Джеймс четырёхкратный чемпион НБА, самый результативный игрок в истории НБА «Он один из лучших игроков за всю историю. Всё просто. Никола умеет делать всё. Самое главное — он меняет представление товарищей о собственной игре. Когда кому-то удаётся вдохновить своих товарищей по команде выступать на уровне, о котором они и сами даже не подозревали, значит, мы говорим о великом таланте».

Нужно ли вообще хвалить лидера соперника и главного обидчика по прошлогоднему плей-офф? Может быть, у «Лейкерс» есть какой-то план, как остановить Йокича. Дэвис — один из лучших игроков в обороне в НБА, если вообще не лучший. Однако все мы знаем, что сербский центровой буквально играет вполсилы в регулярном чемпионате, но в плей-офф включается на свой максимум. При этом на Джокера не действуют такие уловки, с помощью которой Леброн, вероятно, хотел задеть Николу, чтобы оказать на него ещё больше давления. Лидер «Денвера» практически не обращает внимания на публичный интерес к собственной персоне, и у него на уме лишь поговорка: «Сделал дело — гуляй смело».

Повторюсь, вероятно, у Леброна и компании есть какой-то план, как остановить не только Йокича, но и всю систему «Денвера». Однако пока дела идут плохо — «Лейкерс» не могут обыграть «Наггетс» на протяжении восьми матчей кряду. В семье одного из лидеров «самородков» Майкла Портера происходят ужасные вещи — младшего брата приговорили к шести годам лишения свободы за то, что он сбил женщину, находясь в нетрезвом состоянии, а среднего брата навсегда отстранили от игры в НБА (выступал за «Торонто Рэпторс») из-за ставок.

Возможно, это как-то повлияет на Портера и он провалит серию, что станет одним из немногочисленных преимуществ клуба из Лос-Анджелеса над соперником. Все главные лица команд в строю и готовы показать шоу. Но решил высказать своё мнение и главный тренер «Денвера» Майк Мэлоун: «В субботу 15 других команд захотят того же, что и мы. У нас есть трофей… Мы стали чемпионами, а теперь появляется очень голодная команда «Лейкерс», которая взбешена тем, что мы обыграли их восемь раз подряд».

Довольно уверенные слова тренера, которые могут дать необходимую мотивацию «Лейкерс» перед стартом серии. Первый матч пройдёт в Денвере. Йокич, Маррей, Гордон и Портер начнут с рядовой победы или же «Лейкерс» покажут что-то инновационное и найдут способ остановить великолепное движение мяча «Наггетс», во главе которых, естественно, стоит Джокер? Матч состоится 21 апреля в 3:30 мск, такое зрелище нельзя упускать из виду.