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Регулярный сезон НБА-2023/2024: итоги, разбор, превью стадии плей-офф, статистика и прогноз, кто сыграет, расписание

В НБА завершился регулярный сезон. Его итоги вообще что-нибудь значат?
Арина Ершова
В НБА завершился регулярный сезон
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Разбираемся на примере предыдущих лет.

Вопрос значимости игр регулярного сезона является одним из самых насущных в современной НБА. Каждая из 30 команд за семь месяцев проводит аж по 82 встречи, и добрая половина из них заметно уступает по качеству баскетбола тому, что можно наблюдать в плей-офф. Лига, которая зарабатывает деньги на продаже билетов и количестве просмотров, всеми силами пытается решить эту проблему. В прошлом году был создан дополнительный внутрисезонный турнир, а тех, кто претендует на индивидуальные награды, обязали играть как минимум по 65 матчей. Но значит ли это, что теперь итоговое положение команд в регулярке будет иметь большее значение в постсезоне? Попробуем разобраться.

Если взять отрезок в последние 10 лет (с сезона-2013/2014), то можно запросто проследить существовавшие в НБА тенденции. Например, ни одна команда, ставшая первой на Западе, не вылетала в первом раунде, а со вторым посевом проходили в поздние стадии в 9 из 10 случаев. На Востоке всё наоборот. Там 100% успеха имели клубы со второго места, в то время как у победителей конференции этот показатель упал до 90% после прошлогоднего плей-офф.

Сколько раз команды из топ-8 выходили дальше первого раунда

Сколько раз команды из топ-8 выходили дальше первого раунда

Фото: «Чемпионат»

К тому же на Востоке именно вице-чемпионы конференции (по итогам регулярного сезона) чаще попадали в финал НБА. За 10 лет всего одна команда с первого места добралась до решающей серии — это «Кавальерс» в чемпионском сезоне-2015/2016. А вот со вторым посевом в финал НБА выходили пять раз. На Западе ситуация, опять же, обстоит совсем иначе — там победители имеют перевес 7-2 относительно второго места. И с 2014 года ни одна команда, оставшаяся вне топ-3 в регулярном сезоне, не выигрывала финал Запада в плей-офф. На Востоке таких команд было три.

Сколько раз команды из топ-8 выходили в финал НБА

Сколько раз команды из топ-8 выходили в финал НБА

Фото: «Чемпионат»

Зато в обеих конференциях команды с седьмого и восьмого мест ни разу не проходили дальше первого раунда плей-офф, пока в 2023-м не случился настоящий прорыв. «Хит», пускай и получили восьмой номер посева, финишировали на седьмой строчке и вышли в финал НБА, в первом раунде разбив лучшую команду регулярного сезона — «Бакс». На Западе также случилась сенсация, когда «Лейкерс», также занявшие по окончании регулярки седьмую позицию, добрались до финала конференции.

Таким образом, была прервана серия которая началась намного раньше, чем в 2014 году. До этого единственным случаем, когда команда с седьмым посевом проходила дальше второго раунда, был плей-офф сезона-1986/1987. Тогда «Сиэттл Суперсоникс» (нынешняя «Оклахома-Сити Тандер») с Дэйлом Эллисом, Томом Чемберсом и Ксавьером Макдэниэлом проиграл будущим чемпионам из «Лейкерс» 0-4. Забавно, что сами «озёрники» в прошлом году прошли по похожему пути. Они, как и «Суперсоникс», обыграли вторых сеяных («Гриззлис») в первом раунде, шестых сеяных («Уорриорз») — во втором, а потом были вынесены будущими чемпионами («Наггетс») в финале Запада.

А вот у команд с восьмого места в плей-офф исторически получалось чуть лучше. В 1999-м «Никс» вышли в финал НБА, пускай и в локаутном сезоне, а в прошлом году, как уже было упомянуто, их успех повторил «Майами» Джимми Батлера. Пройдя «Бостон» в напряжённой семиматчевой серии, «Хит» боролись за чемпионство с «Денвером», но уступили 1-4. После третьего матча с «Селтикс» они также стали первыми среди восьмых сеяных, кто одержал в плей-офф победу с разницей в 25 и более очков.

При этом ситуация, когда первый номер посева проигрывает восьмому в первом раунде, не является удивительной для НБА. До «Хит» и «Милуоки» подобное случалось четырежды: в 1994-м («Наггетс» и «Суперсоникс»), 1999-м («Никс» и «Хит»), 2007-м («Уорриорз» и «Маверикс») и 2011-м («Гриззлис» и «Спёрс»). Но «Бакс» были не просто первыми сеяными, они были самой побеждающей командой в ходе сезона. Это третий с начала XXI века случай, когда чемпион регулярки вылетает в 1/8 финала.

Результаты победителей регулярного сезона в плей-офф

Результаты победителей регулярного сезона в плей-офф

Фото: «Чемпионат»

Кому проигрывали команды с первым номером посева

Кому проигрывали команды с первым номером посева

Фото: «Чемпионат»

Плюс ко всему на Востоке в 8 из 10 последних сезонов наблюдалась следующая закономерность: тот, кто обыгрывает победителя регулярного сезона в плей-офф, в итоге становится чемпионом конференции и выходит в финал НБА. Значит ли всё это, что в нынешнем сезоне «Нью-Йорк» обыграет «Бостон», после чего будет бороться за трофей с «Оклахома-Сити Тандер»? Конечно, нет. Целью этого материала было отследить общее направление развития лиги со вступлением в силу нового коллективного соглашения, а не предугадать чемпиона-2024. Но сделать небольшой прогноз исключительно на основе результатов предыдущих 10 сезонов всё же можно.

Прогноз на плей-офф сезона-2023/2024 НБА

Прогноз на плей-офф сезона-2023/2024 НБА

Фото: «Чемпионат»

Конечно, в действительности сетка плей-офф наверняка будет выглядеть по-другому, так как усреднённые показатели за десятилетие не отражают полной картины происходящего. Особенно сейчас, когда в НБА нет ярко выраженных фаворитов, какими были «Уорриорз» и «Кавальерс» в середине 2010-х или «Чикаго» в 1990-е. Тем не менее 97,4% чемпионских команд входили в топ-3 своей конференции по итогам регулярного сезона. При этом только 67,4% занимали первое место.

С одной стороны, это логично. Лучшие коллективы доминируют на протяжении всего чемпионата, а потом борются между собой за трофей. Но при таком раскладе ключом к успеху является стабильность. Именно поэтому те, кто не закрепился в зоне плей-офф ближе к концу регулярки, довольно часто начинают полагаться на танкинг и лотерейные пики. У команд создаётся впечатление, что сезон заведомо проигран, и все мысли игроков, тренерского штаба и руководства становятся перенаправлены на следующий. Все мы видели, как «Маверикс» в прошлом году намеренно остались вне плей-ин, чтобы удержать защищённый в топ-10 пик первого раунда. Через обмен с «Оклахомой» этот пик превратился в Дерека Лайвли — значит, стратегия сработала. Всего за $ 750 тыс. (в виде штрафа за танкинг) «Даллас» получил перспективного молодого центрового, пускай и остался вне плей-офф. И какой урок можно из этого вынести?

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Танкинг работает. И это главная причина, по которой падает зрелищность, а вместе с ней и релевантность регулярного сезона. Уже было упомянуто, что за последние 10 лет ни одна команда с восьмого места не прошла дальше первого раунда. Зачем им бороться, пытаться удержать позиции, играть дополнительные матчи в плей-ин, если уже в феврале можно опустить руки, скатиться вниз по таблице и заработать таким образом дополнительный актив в виде лотерейного выбора на драфте? И к подобным уловкам прибегают не только команды-середняки. Если контендер внезапно лишится ключевого игрока из-за травмы, то также не погнушается кое-как доиграть чемпионат и попробовать снова в следующем году.

Прошлогодний прорыв «Майами» подтверждает, что победить систему всё-таки возможно. Что не все хотят перестраиваться из сезона в сезон и ждать подходящего момента, если добиться результатов можно здесь и сейчас. Но если лучшая команда Востока в плей-офф была только седьмой по окончании регулярки, это, опять же, аргумент не в пользу важности последней. Если бы все восемь команд, которые попадают в плей-офф, могли относительно на равных бороться за перстни — это был бы другой разговор. Но пока ситуация обстоит так, что НБА ещё придётся подумать над решением этой проблемы.

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Вывод из всего этого можно сделать следующий — смотрите плей-офф НБА. Если недавно вы включили матч в надежде на хороший баскетбол, но пожалели, что вместо его просмотра не легли спать, то гарантируем: в постсезоне дела обстоят совершенно по-другому. Качество игры — и в особенности защиты — растёт с каждой серией. Это лучшее, что главная лига мира может дать своим зрителям. И если вы хотите насладиться этим зрелищем, подключайтесь к трансляциям с 20 апреля — именно в этот день стартует розыгрыш плей-офф 2024 года. Ну а за качественной аналитикой и свежими новостями обращайтесь к «Чемпионату» — мы будем активно освещать все события развязки сезона в НБА.

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