«Денвер» — фаворит, Эдвардс наказал Дюранта, Эмбиид сломался. Впечатления от плей-офф НБА

Вчера матчем «Кливленд Кавальерс» — «Орландо Мэджик» стартовал плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации. Далее последовали ещё три не менее интересные встречи: «Миннесота Тимбервулвз» — «Финикс Санз», «Нью-Йорк Никс» — «Филадельфия Сиксерс», «Денвер Наггетс» — «Лос-Анджелес Лейкерс». Делюсь своими впечатлениями от открывающих матчей в четырёх совершенно разных сериях.

«Кливленд Кавальерс» — «Орландо Мэджик»

Обе команды подошли к очному противостоянию без потерь в составе, поэтому нас ожидала битва топовых защитных коллективов. «Кливленд» на домашнем паркете начал бодрее и по ходу первой половины оформил комфортное для себя преимущество — 53:41. После перерыва «Орландо» выглядел совершенно другой командой, прежде всего по самоотдаче и желанию. Гостям удалось сократить отставание до четырёх очков, но затем хозяева во главе с Донованом Митчеллом проснулись и спокойно довели дело до победы — 97:83.

Теперь более подробно о деталях. Было видно, как «Орландо» не хватает опыта выступлений в плей-офф. Подопечные Джамала Мозли очень часто ошибались на разменах при пик-н-роллах, оставляя соперникам выгодный матч-ап. Нападение «Мэджик» в матче с опытным и очень хорошим коллективом в защите не продемонстрировало ровным счётом ничего. В «краску» у гостей не получалось проходить, так как любого из них там ждал кто-то из пары Эван Мобли — Джарретт Аллен.

Джейлен Саггс в определённый момент стал бросать всё, что только видит. Из-за того, что у гостей не шло с трёхочковыми и проходами под кольцо, в «Орландо» сделали ставку на броски с периметра. Паоло Банкеро неплохо себя проявил в этом компоненте, но этого всё равно осталось недостаточно, чтобы приблизиться к «Кливленду». В составе хозяев каждый провёл качественную игру. Видно, что в коллективе все знают своё место и роль в команде.

По итогам встречи Митчелл набрал 30 очков, Мобли — 16, Аллен — 16, Гарлэнд — 14. Есть явно выраженный лидер и очень сильные вспомогательные элементы, которые в нужный момент могут взять игру на себя. Честно, пока вообще не видно, за счёт чего «Орландо» может удивить «Кливленд». Банда Джей Би Бикерстаффа имеет больше опыта в плей-офф, и они попросту лучше готовы. Ждём второй матч серии.

«Миннесота Тимбервулвз» — «Финикс Санз»

До начала серии можно было подумать, что «Финикс» один из самых неудобных соперников, который мог достаться «Миннесоте» в плей-офф НБА. Потому что в регулярном чемпионате команды провели между собой три матча и в каждом из них победу одержали «солнечные». Однако первая встреча показала всю беспомощность команды под руководством Фрэнка Вогеля.

Первая четверть получилась более-менее равной у команд — 28:27 в пользу «Санз», но уже во второй «Миннесота» включилась на максимум и обыграла соперника со счётом 34:23. Перерыв и коррективы в игре от «Финикса» не изменили положение дел на паркете — «волки» довели дело до разгромной победы — 120:95, не позволив сопернику практически ничего в атаке.

«Миннесота» великолепно сыграла в обороне, думаю, по счёту это предельно ясно. Но команда за счёт трёх габаритных «больших» Руди Гобера, Карла-Энтони Таунса и Наза Рида практически не пускала соперника в «краску». Майк Конли, Энтони Эдвардс и Никил Александер-Уолкер вцепились в Девина Букера и Брэдли Била, которые смотрелись явно ниже своих возможностей. Единственный, кто пытался держать «Финикс» на плаву — Кевин Дюрант, набравший в итоге 31 очко за 39 минут на паркете.

Было видно, как «солнечным» не хватало качественного разыгрывающего в игре. Также у гостей в этом матче напрочь отсутствовала скамейка, лишь Ройсу О’Нилу удалось проявить себя — 14 очков. Полностью провалились Грейсон Аллен (четыре очка за 25 минут), Эрик Гордон (0 очков за 21 минуту). «Миннесота» лучше двигала мяч, качественно пользовалась своими габаритами под кольцом, а также нельзя не отметить Эдвардса, который набрал 33 очка и буквально сиял перед домашними трибунами.

Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Под конец третьей четверти Эдвардс реализовал трёхочковый бросок с сопротивлением своего любимого игрока детства — Дюранта, не стал скрывать эмоций и высказал пару ласковых в лицо Кевину. Трэш-ток — дело обыденное во всех видах спорта. После матча Дюрант с понимаем отнёсся к тому, что происходило на паркете, и сказал, что не держит на Эдвардса обид. «Финиксу» необходимо искать новые варианты, как вскрыть оборону «волков», при этом обязательно нужно включаться Букеру и Билу. Одного Кея Ди не хватит, чтобы обыграть такую «Миннесоту».

«Нью-Йорк Никс» — «Филадельфия Сиксерс»

Перед стартом встречи оставалось неизвестным, выйдет ли Джоэл Эмбиид на паркет. В итоге центровой принял участие в матче. «Филадельфия» лучше начала и выиграла первую четверть со счётом 34:25, но буквально развалилась во втором игровом отрезке — 12:33. Команды немного перевели дух, а после большого перерыва игроки «Сиксерс» вновь оказались сильнее благодаря усилиям ключевых баскетболистов — 36:21, однако вновь расклеились в самый нужный момент, уступив со счётом 22:32 в четвёртой четверти.

111:104 — итоговая победа «Никс». У звезды «Нью-Йорка» Джейлена Брансона не шло с самого начала встречи. Хоть игрок и набрал неплохие 22 очка, но процент реализации (31) оставлял желать лучшего. К тому же у Брансона было несвойственно много потерь — пять. В составе хозяев великолепно проявил себя Джош Харт, который в нужный момент завёл своих партнёров, реализовав несколько важных бросков. Также отлично проявили себя Митчелл Робинсон и Майлз Макбрайд. Первый цементировал «краску», а второй был полезен как в атаке, так и в защите.

У «Филадельфии» солировали Тайриз Макси и Джоэл Эмбиид, первый из них набрал 33 очка, а второй — 29 очков. Перед уходом на большой перерыв случилось страшное: Эмбиид реализовал слэм-данк с набросом от щита самому себе, но неудачно приземлился на левую ногу и тут же рухнул на паркет, держась за колено. Сразу же могло показаться, что как минимум серия с «Нью-Йорком» для лидера «Филы» закончилась, однако уже в третьей четверти Эмбиид появился на арене, но уже не был так полезен в защите.

Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Во многом благодаря тому, что Эмбиид явно берёг себя и играл вполсилы, «Никс» и выиграли встречу. Хотя у «Филы» ужасно проявил себя второй юнит. Николя Батюм, Пол Рид, Бадди Хилд и Кэмерон Пэйн на четвёрых набрали семь очков! С не самым здоровым Эмбиидом — сразу же вылилось в закономерное поражение. Нику Нёрсу предстоит делать выводы после матча, а разбирать тут, поверьте, уже есть что. На данный момент «Нью-Йорк» выглядит целостнее и предпочтительнее прежде всего как команда.

«Денвер Наггетс» — «Лос-Анджелес Лейкерс»

Для многих противостояние действующего чемпиона НБА «Денвер Наггетс» с «Лос-Анджелес Лейкерс» в плей-офф является самой интересной парой из всех в первом раунде. Команды встречались в финале Западной конференции в прошлом сезоне, а в этом их соперничество ещё сильнее обострилось тем фактом, что «самородки» на протяжении восьми матчей кряду не знают поражений от «озёрников». Именно с такими вводными начиналась одна из самых интригующих и интересных серий.

«Лейкерс» с ходу захватили преимущество в первой четверти — 33:25 и не теряли самообладание в каждом игровом моменте. Правда, во второй четверти «Денвер» сократил преимущество практически до минимума — 32:27, уйдя на большой перерыв с отставанием в три очка. Лидер «озёрников» Леброн Джеймс реализовал шикарный трёхочковый бросок за одну секунду до конца половины.

Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Впрочем, хозяева паркета, получив наставления Майка Мэлоуна в перерыве, в третьей четверти организовали великолепный рывок — 32:18 и в заключительном отрезке просто довели дело до комфортной победы со счётом 114:103. «Денвер» включился в нужный момент, где отлично проявили себя все игроки. В составе «Лейкерс» отлично проявили себя Леброн Джеймс, набравший 27 очков, шесть подборов и восемь передач, и Энтони Дэвис, записавший на свой счёт 32 очка, 14 подборов и пять передач. Хоть Король и не сиял во второй половине и совершил семь потерь, но он всё равно отдавал всего себя на паркете.

Чего явно нельзя сказать о Д’Анджело Расселле, который за 41 минуту на паркете набрал 13 очков, реализовав лишь один трёхочковый бросок из девяти. Также разыгрывающий крайне плохо заигрывал партнёров и в защите был явной мишенью для игроков «Денвера». В концовке игры Йокич поставил эффектную точку в матче, реализовав слэм-данк в тот момент, когда Король сзади пытался этому помешать. «Денвер» продолжает уничтожать «Лейкерс» в очных матчах. Серия уже достигла девяти игр без поражений для Йокича и компании.

Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

«Денвер» в первом матче показал, что не зря является чемпионом. К тому же каждый игрок команды делает своё дело на паркете. Йокич набрал 32 очка с шикарным процентом реализации (65), а также добавил к ним 12 подборов и семь передач. Также отлично сыграли Джамал Маррей — 22 очка, шесть подборов и 10 передач — и Майкл Портер — 19 очков и восемь подборов. Портер отлично бросал даже несмотря на то, что в семье у него сейчас происходит полная катастрофа. В общем, «Лейкерс» предстоит поломать голову, чтобы понять, как остановить Йокича и его «Денвер» и возможно ли вообще это сделать…