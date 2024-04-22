«Клипперс» и «Милуоки» без проблем громят своих соперников, а «Оклахома» и «Нью-Орлеан» порадовали интригующей концовкой.

Лидер «Бостона» страшно упал на паркет — произошло это в концовке игры, где исход был ясен

В ночь с 21 на 22 апреля Национальная баскетбольная ассоциация порадовала не только ранними матчами, но и в целом их количеством — для плей-офф четыре матча в рамках одного игрового дня очень даже солидно. Со временем, конечно, их количество сократится сначала до трёх, а потом и вовсе до двух, не говоря уже о заключительных стадиях постсезона. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с кратким содержанием каждого из сегодняшних матчей.

«Бостон Селтикс» — «Майами Хит»

Игровой день открыли финалисты Восточной конференции 2023 года, «Майами» играл без своего лидера Джимми Батлера и защитника Терри Розира. В лазарете «Бостона» находился только центровой Люк Корнет. «Бостон» с первых минут вырвался вперёд, организовав рывок 14:0, но к концу первой четверти преимущество «Селтикс» составляло лишь пять очков, правда, к концу первой половины хозяева всё же имели комфортные «+15».

Подобный темп сохранился и в третьей четверти, где «Майами» был обыгран со счётом 31:14, что привело к 32 очкам разницы перед заключительной четвертью, и «Бостон» довёл дело до 1-0 в серии. Джейсон Тейтум отметился 23 очками, 10 подборами и 10 передачами — первый за карьеру трипл-дабл в плей-офф. Деррик Уайт и Джейлен Браун добавили по 20 и 17 очков соответственно. В составе «Хит» больше всех очков набрал Бэм Адебайо — 24.

В концовке же матча неприятный произошёл неприятный эпизод с падением Тейтума. За минуту до конца он неудачно приземлился, пытаясь побороться за подбор в нападении. Лёгкий форвард «Хит» Калеб Мартин не самым удачным образом подставил спину, что привело к столкновению и, как могло показаться, страшному приземлению Джейсона.

Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

«Лос-Анджелес Клипперс» — «Даллас Маверикс»

Лука Дончич начинает плей-офф, где «Клипперс» для него уже привычный соперник. «Парусники» перед матчем лишились Кавая Леонарда, у которого проблемы с коленом. Этот факт никак не смутил хозяев, которые победили с разницей в 10 очков, а Джеймс Харден, вероятно, не один раз порадует своей результативностью — 28 очков сегодня. Для Хардена, кстати, это 15-е участие в плей-офф кряду.

С первой половины «Клипперс» дали понять сопернику, что доминировать сегодня будут исключительно они. К большому перерыву баскетболисты уходили отдыхать при цифрах 56:30 на табло. К концу третьей четверти разница в счёте ничуть не изменилась, а вот в заключительной двенадцатиминутке «Даллас» показал свой лучший атакующий баскетбол, выиграв её со счётом 33:22. В составе гостей Лука Дончич набрал 33 очка, а Кайри Ирвинг — 31.

«Милуоки Бакс» — «Индиана Пэйсерс»

Очередной матч игрового дня, который не порадовал интригой или интересной концовкой. Интересно было одно — как выступит «Милуоки» без своего звёздного тяжёлого форварда Янниса Адетокунбо и что сможет предложить Дэмьен Лиллард, будучи единственной звездой в своей команде.

А Лилларду было что предложить! Уже после первой половины на его счету было 35 очков, три подбора и две результативные передачи. Защитник реализовал 11 бросков из 19 попыток, где 6 из 10 — трёхочковые. И это повторение достижения легендарного Майкла Джордана, который был первым в истории игр плей-офф с 35+ очками и 5+ «трёшками» в конкретных половинах. Именно благодаря усилиям Лилларда «Бакс» к большому перерыву имели «+27».

Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

«Индиана» во второй половине сократила отставание до 12 очков, но всё же счёт 26:23 в заключительной четверти окончательно закрепил первую победу «оленей» в нынешнем розыгрыше плей-офф. Помимо Дэмьена, в составе хозяев дабл-даблом отметился Бобби Портис — 15 очков и 11 подборов. В составе «Пэйсерс» неудачную игру провёл Тайриз Халибёртон, набравший девять очков и отдавший восемь результативных передач, зато Паскаль Сиакам собрал солидный дабл-дабл из 36 очков и 14 подборов.

«Оклахома-Сити Тандер» — «Нью-Орлеан Пеликанс»

У «Оклахомы» все лидеры на месте, все в строю. Тем временем «Нью-Орлеан» во время плей-ин лишился одного из своих лидеров — Зайона Уильямсона. «Пеликанс» держались молодцом, интригу сохраняли, несмотря на фактор чужой площадки. За пять минут до конца основного времени отставание составляло всего лишь три очка.

За четыре минуты до конца Херберт Джонс сравнял счёт (88:88) попаданием из-за дуги, а Брэндон Ингрэм после потери хозяев вынудил тех взять тайм-аут — 90:88. Спустя две минуты исправляется Шей Гилджес-Александер, ранее совершивший несколько потерь, он сравнял счёт попаданием со средней — 90:90. И он же за 32 секунды до конца делает «энд-уан». А Си Джей Макколлум из «Пеликанс» при счёте 94:92 в пользу «Оклахомы» имел идеальную возможность стать автором победного броска.

Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

«Тандер» забрали первую победу, будучи очень молодым коллективом. Возможно, именно из-за отсутствия серьёзного опыта выступлений в плей-офф ребята Марка Дэйгнолта с трудом разобралась в первой игре с командой с восьмым посевом. Самым результативным игроком в составе победителей стал как раз Гилджес-Александер, набравший 28 очков. У гостей по 20+ очков у защитников Трея Мёрфи и Си Джей Макколлума.