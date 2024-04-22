На рекорд россиянина замахнулся молодой талант. В Евролиге зажглась новая звезда

Уже завтра, 23 апреля, стартует плей-офф Евролиги. В бой за выход в «Финал четырёх» вступают греческий «Панатинаикос» и израильский «Маккаби» Тель-Авив, а также испанские клубы — «Реал» и «Баскония». Именно клуб из Страны Басков нас и интересует, так как в нём в нынешнем сезоне зажглась новая звезда — Маркус Ховард. Расскажем об историческом выступлении американца в Евролиге.

В США Ховард играл за Университет Маркетт с 2016 по 2020 год. В составе «Золотых орлов» он стал самым результативным игроком в истории университетской команды, набрав 2761 очко. Ближайший преследователь Джерел Макнил также за четыре года (с 2005-го по 2009-й) набрал 1985 очков. На счету Маркуса было несколько игр в карьере с 50 и более очками, а также он стал самым результативным игроком в NCAA в 2020 году.

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Парень выставил свою кандидатуру на драфт НБА в 2020 году, но ни одна из команд лиги его не выбрала. После этого Ховард подписал двусторонний контракт с «Денвер Наггетс». 15 августа 2021 года Маркус повторно договорился с клубом о двустороннем контракте. Всего в составе «самородков» баскетболист провёл 31 игру и трижды набирал более 20 очков за матч.

Однако в 2022 году Ховард подписал контракт с «Басконией», которая выступает в чемпионате Испании и Евролиге. В национальном чемпионате разыгрывающий провёл 32 игры в сезоне-2022/2023 и в среднем набирал 16,5 очка, а в нынешнем сезоне баскетболист улучшил свои показатели — 19,0 очка. В Евролиге Маркус раскрылся ещё лучше — в прошлом сезоне набирал 16,1 очка, а в этом розыгрыше — 19,4.

При этом американец находится в шаге от того, чтобы побить рекорд знаменитого российского баскетболиста Алексея Шведа, который в сезоне-2017/2018, выступая за подмосковные «Химки», набрал 740 очков за весь розыгрыш. На счету Ховарда на данный момент 703 очка. Впереди «Басконию» ожидает встреча с «Реалом», где он может побить достижение Шведа.

Нельзя не отметить, что Ховард невероятно быстро поднялся в списке лучших бомбардиров Евролиги. Например, лидером является Альфонсо Форд, который в среднем набирал 22,2 очка в 54 матчах. Следом же идёт Маркус — 16,9 очка в 67 играх. К слову, это всего второй сезон американца в «Басконии». Талант разыгрывающего виден невооружённым взглядом — его отмечают коллеги в числе лучших атакующих баскетболистов в Евролиге.

Сумеет ли Ховард перебить историческое достижение Шведа, которое держится уже на протяжении пяти сезонов, — несомненно, интрига. «Баскония» — явный аутсайдер в паре с «Реалом». К тому же плей-офф в Евролиге играется до трёх побед — меньше возможностей проявить себя, чем в семиматчевой серии. Возможно, мы увидим Ховарда в следующем сезоне в форме другого статусного клуба.