Кто пройдёт в «Финал четырёх» Евролиги? Известные баскетболисты знают ответ

12 апреля – последний день регулярного чемпионата Евролиги, затем европейских грандов ожидают плей-ин и плей-офф, в котором определятся участники «Финала четырёх». Времени для улучшения своих позиций осталось не так много – два игровых тура. При этом уже множество известных личностей в баскетболе начинают делиться своими прогнозами по тому, кто попадёт в четвёрку сильнейших команд Евролиги. Мы собрали для вас комментарии известных игроков по этой теме.

Стадия плей-ин Евролиги стартует 16 апреля, а уже 19 апреля нам станут известны все участники плей-офф. С 23 по 8 мая клубы будут биться в плей-офф за право попасть в «Финал четырёх», а уже решающая стадия турнира пройдёт в Берлине (Германия) с 24 по 26 мая.

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В нынешнем регулярном чемпионате Евролиги было установлено и побито множество рекордов. Например, Майк Джеймс стал самым результативным игроком в истории турнира, мадридский «Реал» и турецкий «Анадолу Эфес» провели самый результативный матч в истории, Найджел Хэйс-Дэвис побил рекорд Евролиги по результативности в одной игре, набрав 50 очков. В общем, турнир привлекает много внимания к себе со стороны известных игроков НБА и не только.

Так кто же пройдёт в «Финал четырёх»? По мнению лидера «Даллас Маверикс» Луки Дончича, это «Реал», «Олимпиакос», «Фенербахче» и «Панатинаикос». Двукратный MVP и действующий чемпион НБА Никола Йокич считает, что в число лучших четырёх команд Европы войдут «Реал», «Барселона», «Монако» и «Олимпиакос» – те же клубы, что и в прошлом розыгрыше, а вот Ману Джинобили заявил, что пройдут «Реал», «Барселона», «Фенербахче» и его бывшая команда «Виртус Болонья». При этом прогноз на «Финал четырёх» не мог не оставить одно из главных действующих лиц Евролиги в этом сезоне.

Майк Джеймс самый результативный игрок в истории Евролиги, игрок БК «Монако» «Я знаю, что сейчас «Реал» играет плохо, и они уступили три матча подряд. Но это всё ещё «Реал». Мы («Монако») играем отлично, и в последнее время мы добились невероятного успеха, победив несколько шикарных команд. Я видел, как «Барселона» играла с другими командами, и она выглядела потрясающе. «Барселона» может быть в топ-4 только потому, что у них много ветеранов. Они хорошо играют вместе, они демонстрируют хороший стиль баскетбола. В принципе, «Панатинаикос» хорошо играет с тех пор, как туда попал Кендрик Нанн. Они играют в обороне, жёстко и вместе. Прямо сейчас они находятся в отличном ритме, бережно относятся к мячу, обыгрывают соперников, создают открытые броски и хорошо играют как единое целое».

Все уверены в том, что «Реал» точно окажется в «Финале четырёх». Оно и немудрено, так как клуб из Мадрида за два тура до конца регулярного чемпионата опережает идущую второй «Барселону» на пять очков. При этом игра «сливочных» в первой части сезона была практически безупречной. На остальные места претендуют как раз те, кто расположился со второй по шестую строчку, и лишь Джинобили назвал «Виртус», который занимает восьмое место.

Ждём плей-ин, а за ним и остальные интересные стадии Евролиги сезона-2023/2024. Будет очень жарко в европейском баскетболе, так как много команд под конец регулярного чемпионата очень сильно разогнались. Мы же, в свою очередь, будем освещать для вас всё самое интересное.