Первый матч Пистиолиса и долгожданная проверка «Уралмаша». Плей-офф начался!

Неожиданных результатов не было, но было за чем последить.

Сегодня начался плей-офф Единой лиги сезона-2023/2024. В первый же день мы увидели два матча с участием одних из самых популярных команд России. «Зенит» принял у себя «Уралмаш», успешно пробившийся в постсезон через плей-ин, а ЦСКА сыграл с «Енисеем», одним из главных открытий текущего розыгрыша. В плане интриг день не удался, но интересные моменты были. Давайте ознакомимся!

«Зенит» — «Уралмаш»

Сергей Карасёв, Стэнли Уиттакер, Томас Эртель Фото: Единая лига ВТБ

Эта серия по всем входящим данным должна стать одной из самых интересных в первом раунде. «Уралмаш» выиграл 16 из 17 своих последних встреч, включая плей-ин, и по качеству смотрелся скорее как середняк группы «А», чем участник группы «Б». Тем более в октябре прошлого года екатеринбуржцы нанесли поражение петербуржцам со счётом 75:70. Конечно, с того момента «Зенит» стал играть намного лучше, что и доказал в сегодняшнем матче.

Видео доступно на канале Единой лиги в YouTube. Права на видео принадлежат РФБ.

«Уралмаш» предпочёл биться с «Зенитом» за счёт индивидуальных действий игроков — очень много изоляций и борьбы один на один. В этом особенно преуспел один из лидеров гостей Октавиус Эллис, набравший 8 из 10 первых очков своей команды.

Тем не менее бесчисленные комбинации Паскуаля вдолгую оказались более эффективным средством. Уже к концу первой четверти преимущество «Зенита» было двузначным — 27:16. У ставки на индивидуальные действия лидеров есть ещё один минус — ты можешь просесть, когда этой самой звезде нужен отдых. Эллис присел на скамейку, и тут же у «Уралмаша» просело качество на обеих сторонах площадки. Петербуржцы тем временем продолжали забрасывать трёхочковые (девять попаданий за 20 минут).

Октавиус вышел и ещё раз показал, насколько он системообразующий игрок для хозяев. Он набрал ещё 10 очков под занавес первой половины, но хозяева ушли отдыхать с очень существенным преимуществом — 57:39.

Нэльсон Тайрелл, Трент Фрейзер, Артём Клименко и Гарретт Нэвелс Фото: Единая лига ВТБ

«Зенит» имел полное право выйти на вторую половину матча в режиме «удержания». Но подопечные Хавьера Паскуаля сделали ровно обратное — оформили рывок 11:0 в самом начале четверти, по сути, убив интригу в этом матче. Стоит отдать должное гостям, они продолжали стараться и отмечаться крайне сложными попаданиями, вследствие чего смогли избежать полного разгрома по счёту.

Воспользовавшись случаем, хозяева задействовали всех игроков заявки (12) в матче. Таким образом, лидеры смогли сохранить немного сил на будущие встречи.

В составе «Зенита» все очки довольно равномерно распределились между целой группой игроков. Несмотря на то что хозяевам удалось набрать 98 очков, никто из баскетболистов сине-бело-голубых не смог добраться до отметки в 20 очков. Ближе всего к этому был Винс Хантер, набравший 19 очков. Стоит отметить и Томаса Эртеля, который всегда набирает цифры, близкие к дабл-даблу — 18 очков и восемь ассистов.

А вот в итоговом протоколе «Уралмаша» есть крайне заметный игрок — Октавиус Эллис, набравший 30 очков и попавший 10 из 12 бросков с игры. Выступление великолепное, но фанатов екатеринбургской команды должен беспокоить тот факт, что с таким выдающимся выступлением команде не удалось даже приблизиться к «Зениту».

ЦСКА — «Енисей»

Роман Загретдинов и Тони Джекири Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

От этой серии было непонятно, чего ждать. По именам кажется, что москвичи являются заведомыми фаворитами, но ЦСКА в последние пару месяцев испытывал серьёзные проблемы, вследствие чего прямо перед плей-офф был уволен главный тренер Эмил Райкович. На замену ему пригласили известного болельщикам клуба Андреаса Пистиолиса. Ему предстояло начать работу с командой сразу с плей-офф.

Две недели назад «Енисей» переиграл ЦСКА, но этот матч сложился другим образом. На первых минутах шла равная борьба, в итоге это был единственный отрезок встречи, где можно было наблюдать паритет команд. В середине четверти красноярцам на протяжении пяти с половиной минут не удавалось ни разу поразить кольцо соперника. Особенно тревожил лидер клуба Ксэвьер Ратэн-Мэйс, которому удалось набрать свои первые очки лишь к концу первой половины.

Видео доступно на канале Единой лиги в YouTube. Права на видео принадлежат РФБ.

К финишу первой десятиминутки армейцы вели с преимуществом в «+18» — 30:12. Гости ничего не смогли предпринять в ответ, и интрига умерла уже к концу второй четверти, когда ЦСКА добился совсем неприличной разницы — 56:26.

После большого перерыва «Енисей» встрепенулся и наконец начал показывать хорошую игру в атаке. Это же касается и Ратэн-Мэйса, от которого очень зависит вся команда. Пистиолис сразу заметил неладное и не стеснялся тратить тайм-ауты. Это помогло затушить рывок подопечных Йовицы Арсича и вернуть гигантскую разницу в счёте — 69:41. В заключительной четверти вспышек от гостей более не наблюдалось, и армейцы в спокойном режиме довели встречу до конца.

Ксэвьер Ратэн-Мэйс и Мело Тримбл Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

В составе хозяев аж пять человек смогли набрать 10 очков или более: Мело Тримбл (17), Тони Джекири (13), Амат М'Бай (12), Оливье Хэнлан (12) и Антон Астапкович (10). Легенда ЦСКА Никита Курбанов в этом матче смог добраться до отметки в 300 перехватов, став третьим баскетболистом в истории Единой лиги, кому покорилась эта цифра.

В составе «Енисея» лучшим снайпером оказался Ратэн-Мэйс, несмотря на свою ужасную первую половину. Он набрал 22 очка и сделал четыре ассиста. Хорошо выступили Джеремайя Мартин (16) и Бо Бич (15).