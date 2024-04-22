Громкие перемены в ЦСКА и топовые новички грандов. 5 причин смотреть плей-офф Единой лиги

20 апреля определился последний участник плей-офф Единой лиги ВТБ — им стала «Самара», которая в стадии плей-ин обыграла МБА. Уже сегодня, 22 апреля, самая важная часть сезона стартует со встречи санкт-петербургского «Зенита» и екатеринбургского «Уралмаша». Буквально через полчаса после начала матча на берегах Невы свой путь в плей-офф начнут московский ЦСКА и красноярский «Енисей». А совсем скоро в битву за чемпионство вступят казанский УНИКС, «Самара», «Локомотив-Кубань» и «Парма». Мы подготовили для вас пять самых интересных причин смотреть плей-офф Единой лиги.

Защитит ли УНИКС чемпионский титул?

Казанцы под руководством Велимира Перасовича в прошлом сезоне впервые в истории стали чемпионами Единой лиги, а уже в нынешнем регулярном чемпионате вновь доказали свою состоятельность. Клуб на протяжении всей дистанции боролся с ЦСКА за первую строчку в турнирной таблице. Хоть УНИКС и немного скомканно провёл заключительную часть регулярного чемпионата, но команда собралась и уверенно обыграла армейцев со счётом 88:78 в матче, который решал судьбу первого места.

УНИКС впервые в истории выиграл регулярный чемпионат. Команда особо не меняла основной костяк игроков, который остался с прошлого чемпионского плей-офф. Разыгрывающий Ненад Димитриевич с большой долей вероятности получит награду самому ценному игроку регулярки (MVP). В общем, у казанцев дела по ходу сезона складываются отлично. Команде в первом раунде плей-офф предстоит сыграть с «Самарой». Подопечные Перасовича будут предельно мотивированы, так как на кону стоит защита чемпионского титула.

Смена тренера в ЦСКА перед стартом плей-офф — правильное решение?

Македонский тренер Эмил Райкович руководил ЦСКА с 2022 года и буквально перед стартом плей-офф Единой лиги пути специалиста и армейцев разошлись. Московский клуб быстро определился с заменой — ей стал греческий тренер Андреас Пистиолис, который ранее работал в ЦСКА в штабе Димитриса Итудиса.

ЦСКА великолепно провёл первую часть регулярного чемпионата, но во второй — команда победила лишь в трёх матчах из 10. При этом армейцы установили клубный антирекорд, проиграв четырежды кряду. Сумеет ли новый тренер сплотить коллектив и придать ему необходимый запал, который так необходим в плей-офф, увидим совсем скоро. В четвертьфинале ЦСКА предстоит сыграть с «Енисеем», который ведут за собой великолепные Ксэвьер Ратэн-Мэйс и Джеремайя Мартин.

Как проявят себя новые легионеры «Зенита» и «Локомотива-Кубань»?

Санкт-петербургский «Зенит» и краснодарский «Локомотив-Кубань» серьёзно усилились перед стартом плей-офф Единой лиги. К сине-бело-голубым примкнули Джувэн Морган и Джош Карлтон. Состав «Локо» пополнили Патрик Миллер, Карвел Андерсон и Морис Ндур. На носу плей-офф, где на каждого из них будет возлагаться большая ответственность.

У Моргана и Андерсона есть опыт выступлений в Единой лиге, а вот у других баскетболистов — нет. В плей-офф нет времени на раскачку, отчего нужно добиваться побед здесь и сейчас. Некоторым новичкам необходимо встроиться в структуру игры команд. Однако в обоих клубах работают тренеры высочайшего уровня — Хавьер Паскуаль и Александр Секулич, которые должны найти применение таким мастеровитым игрокам.

Серьёзные оппоненты для клубов «Большой четвёрки» в четвертьфинале плей-офф

УНИКС, «Зенит», ЦСКА и «Локомотив-Кубань» заняли места с первого по четвёртое в регулярном чемпионате. Команды гарантировали себе преимущество домашней площадки по ходу первой стадии плей-офф. Однако в соперниках у клубов «Большой четвёрки» будут крайне опасные команды — «Парма», «Енисей», «Уралмаш» и «Самара». Пермский клуб во главе с Евгением Пашутиным изрядно наотбирал у грандов побед и выстроил качественную игру вокруг своих лидеров — Би Джей Джонсона, Ричарда Соломона, Александра Платунова, Руслан Абдулбасирова и Айзеи Риза.

«Енисей» — одно из главных открытий этого сезона. Красноярский клуб под руководством Йовицы Арсича прилично потрепал нервы некоторым грандам по ходу регулярки, к тому же исторический сезон провёл разыгрывающий Ксэвьер Ратэн-Мэйс, побивший несколько рекордов Единой лиги. «Уралмаш» заиграл новыми красками после прихода в команду нового главного тренера Ростислава Вергуна. Команда проиграла всего лишь один матч в группе «Б» второго этапа регулярки и при этом без особых проблем пробилась в плей-офф через плей-ин. «Самара» хоть и имеет последний посев в плей-офф, но это не отражает того, что команда умеет на паркете. Дражен Анзулович поставил отличную игру, которой можно удивить каждого соперника.

Кто станет MVP плей-офф Единой лиги?

По итогам плей-офф-2023 Единая лига назвала самого ценного игрока. MVP был признан игрок УНИКСа Ненад Димитриевич. Но кто же станет MVP плей-офф в 2024 году? Прежде всего это зависит от того, насколько далёко команда сможет продвинуться в борьбе за чемпионский титул. Выделим нескольких номинантов, которые, на наш взгляд, будут точно на виду.

Во-первых, это тот самый Димитриевич. Македонский баскетболист отлично раскрылся в заключительной части сезона и провёл несколько умопомрачительных матчей, практически в одиночку расправляясь с соперниками такого уровня, как, например, ЦСКА. В составе армейцев стоит выделить ещё не вернувшегося после травмы Каспера Уэйра, который всегда может включиться и выдать нечто сверхординарное. Также есть Мело Тримбл, неплохо заменяющий Уэйра.

«Зенит» — самая «горячая» команда второй части регулярного чемпионата — девять побед при лишь одном поражении. Разыгрывающий Томас Эртель ведёт за собой команду и руководит одним из лучших нападений в лиге. Француз не только умеет удивлять бросками с любой точки на паркете, но и является лучшим по передачам в Единой лиге. Нельзя не отметить и Девона Акун-Пёрселла, Карвела Андерсона и Джейлена Бэрфорда из «Локомотива-Кубань». Каждый может спокойно стать MVP, если у краснодарцев получится отлично проявить себя в плей-офф. Как показывает прошлый сезон, они точно на это способны.

При этом ещё есть Би Джей Джонсон из «Пармы», Ратэн-Мэйс из «Енисея» и Октавиус Эллис из «Уралмаша», способные выстрелить и повести за собой свои клубы. В общем, в плей-офф хватает баскетболистов, достойных звания MVP, но награду получит лишь один. Старт самой важной части сезона совсем близко, и скоро мы получим ответы на все интересующие нас вопросы.