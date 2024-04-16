Рекорд Ратэн-Мэйса, крах «Минска» и равные шансы на победу. Подводим итоги регулярки ЕЛ

14 апреля в Единой лиге ВТБ завершился регулярный чемпионат. Первая шестёрка, которая примет участие в плей-офф, стала известна еще после первого этапа. На втором же этапе верхняя часть таблицы выясняла между собой итоговое расположение, а вторая восьмёрка боролась за четыре путёвки в плей-ин, по итогам которого ещё два клуба завоюют право сыграть в сериях навылет.

«Чемпионат» подводит итоги яркого сезона перед стартом плей-офф.

Начнём с цифр. 924 — именно столько очков набрал лидер «Енисея» Ксэвьер Ратэн-Мэйс за весь регулярный чемпионат и побил, казалось, «вечный» рекорд Кита Лэнгфорда, вписав своё имя в историю Единой лиги. Канадцу принадлежит также и рекорд по очкам в отдельно взятом матче. 42 очка Ратэн-Мэйс набрал 4 ноября 2023 года в домашнем матче с «Пармой». Ему не хватило восьми очков, чтобы превзойти достижение Стевана Еловаца.

Рекорд этого сезона по количеству трёхочковых за один матч установил ветеран «Пари НН» Евгений Бабурин. Защитник девять раз попал с дальней дистанции в матче с «Минском».

По 17 подборов в этом сезоне за матч набирали Октавиус Эллис из «Уралмаша» и форвард «Астаны» Дэвин Дэвис. 16 передач за одну игру раздал защитник «Руны» Джеремайя Хилл, а семь перехватов совершил его тёзка из «Енисея» — Джеремайя Мартин. Евгений Минченко из МБА и представитель УНИКСа Исмаэль Бако в одном из своих матчей смогли сделать по шесть блок-шотов. 57 баллов эффективности набрал лидер «Астаны» Маркелл Джонсон в игре с «Автодором». В той встрече американец набрал 39 очков, а также сделал 11 результативных передач и семь подборов.

Рекорды Единой лиги ВТБ в сезоне-2023/2024

Четыре тренерские перестановки произошли в командах Единой лиги, причём последняя — уже после регулярного чемпионата. ЦСКА отправил в отставку Эмила Райковича после того, как его команда уступила в семи встречах из 10 на втором этапе и проиграла решающий матч за победу в регулярке. Также по ходу сезона были уволены: Ростислав Вергун — из «Минска», Милош Павичевич — из «Уралмаша» и Олег Киселёв — из «Астаны». При этом Вергун остался в лиге, как раз сменив Павичевича в команде из Екатеринбурга.

Теперь же поговорим о том, как каждая команда прошла минувший регулярный чемпионат.

«Минск» (1-39), 14-е место

Маскот БК «Минск» Фото: БК «Минск»

Перед стартом сезона от команды не ждали чего-то особенного, но всё же она смогла удивить, правда, со знаком минус. Клуб начинал сезон при Ростиславе Вергуне, но 14 декабря, после 16 поражений подряд с начала чемпионата, специалист был уволен. Однако и это не помогло — после отставки Вергуна минчане проиграли ещё 18 встреч и стремительно шли на сезон без побед. 27 марта на глазах у своих болельщиков в упорнейшей концовке «Минск» всё же одержал единственную победу в этом чемпионате. «Астана» стала той самой командой, которая покорилась клубу из Беларуси.

«Астана» (13-17), 13-е место

Маркелл Джонсон Фото: БК «Минск»

Клуб из Казахстана вновь оказался внизу турнирной таблицы, как и годами ранее, но по сезону выступил куда круче и достойнее, чем от него ожидали. По крайней мере, в первой части чемпионата. Последний раз команда из Казахстана выходила в плей-офф в далёком 2019 году, через год клуб был в шаге от выхода в постсезон, а дальше — пропасть. Однако в новом розыгрыше всё поменялось. Столичный коллектив сделал хорошие подписания в лице Ройса Хэмма, Карвела Андерсона, Дэвина Дэвиса. Помимо этого, клубу удалось сохранить Маркелла Джонсона. Команда начала сезон с пяти побед при четырёх поражениях и в целом показывала очень боеспособный баскетбол. Потенциал команды отмечали многие эксперты, а сразу два игрока казахстанцев — Маркелл Джонсон и Ройс Хэмм — попали на Матч всех звёзд. Однако как раз в паузу на МВЗ достаточно неожиданно клуб объявил об увольнении Олега Кисёлева с поста главного тренера. Его сменил греческий специалист Фотис Такианос. Однако при иностранном тренере «Астана» одержала лишь три победы в 12 встречах и не попала даже в плей-ин.

«Пари НН» (13-27), 12-е место

Зоран Лукич (в центре) Фото: БК «Автодор»

Нижегородцы начали сезон с трёх побед подряд, и казалось, что банда Лукича вновь будет бороться как минимум за топ-6. Но затем волжане потерпели 17 поражений в 19 встречах, и ни о каком попадании в плей-офф речи не шло, по крайней мере напрямую. Нужно отметить, что эти неудачи в первую очередь были связаны с чередой травм основных игроков — в какой-то момент в лазарете клуба находились сразу четыре игрока стартовой пятёрки, а на фоне этого пришлось в срочном порядке подписывать 37-летнего Антона Понкрашова, который был без команды с конца прошлого сезона, а также арендовать у ЦСКА Филиппа Гафурова. Помимо этого, был подписан американец Кейси Шеферд. Также на регулярной основе на паркет начал выходить 20-летний Сергей Зоткин, который ранее никогда не играл в Единой лиге.

Однако ситуация не исправлялась, и пришлось пойти на крайние меры: в матче с «Самарой» Зоран Лукич отдал бразды правления командой своему ассистенту — Сергею Козину. Но и это не помогло — нижегородцы проиграли, так ещё и исполняющего обязанности главного тренера обматерил защитник Брайон Аллен. После этого клуб расстался с ним. Параллельно в этот же период времени команду покинули ещё два легионера — Драган Апич и Гленн Коузи. Но в строй после травм вернулись Иван Стребков, Андрей Воронцевич и Дмитрий Хвостов. Тогда-то всё и заработало. Были обыграны «Локомотив-Кубань» и «Зенит», а команда имела шансы на попадание в плей-ин перед стартом второго этапа. В матчах с соперниками по второй восьмёрке нижегородцы одержали пять побед в восьми встречах и боролись за право попасть в мини-турнир. Однако в матчах с прямыми конкурентами в борьбе за заветную четвёрку — «Руной» и МБА — команда Лукича уступила и потеряла шансы на продолжение сезона.

«Руна» (16-24), 11-е место

Никола Иванович Фото: ПБК «Руна»

Для московского клуба этот сезон стал дебютным в Единой лиге ВТБ. Под повышение в классе были собраны абсолютно новая команда и тренерский штаб. «Викинги» ударно начали чемпионат, одержав на старте шесть побед в восьми встречах. Однако затем эйфория от успехов улетучилась, и начались суровые будни. По итогам первого этапа «Руна» стала девятой и имела неплохие шансы на попадание в плей-ин. Но коллектив Эртугрула Эрдогана уступил в шести из семи стартовых матчей второй части сезона и очень усложнил своё положение в борьбе за попадание в мини-турнир. Тем не менее шансы на плей-ин у «викингов» оставались практически до самого конца. За последнюю путёвку «Руна» играла с прямым конкурентом в московском дерби — с МБА. Однако уступила сопернику и потеряла шансы на продолжение сезона.

МБА (19-21), 10-е место

Василий Карасёв Фото: ПБК МБА

Московская команда проводит свой второй сезоне в Единой лиге, и в нём не обходилось без трудностей. Если в прошлом чемпионате у МБА многое получалось, порой даже вопреки, то уже в этом всё было иначе. Также клуб не обошла и череда травм ключевых баскетболистов по ходу действующего первенства, что не могло не повлиять на результат. И если у «Руны» был ударный старт, а затем спад — у красно-белых всё было ровно наоборот. Коллектив Василия Карасёва на первом этапе потерпел 18 поражений в 26 встречах и находился вне зоны плей-ин. Неудачно для москвичей начался и второй этап — три поражения в четырёх стартовых встречах и отставание от первой чётверки группы Б на три победы. Однако после этого МБА не знает поражений больше месяца — столичный клуб одержал 10 побед подряд и в очном матче с «Руной» завоевал право сыграть в плей-ин.

«Автодор» (19-21), девятое место

Миленко Богичевич (в центре) Фото: БК «Автодор»

Для саратовской команды этот сезон стал богатым на события, причём как на положительные, так и, к сожалению, на отрицательные. 18 декабря на 77-м году жизни скончался многолетний президент команды Владимир Родионов. Он занимал свой пост 41 год. Под его руководством «Автодор» дважды выигрывал регулярный чемпионат Суперлиги, четыре раза становился серебряным призёром чемпионатов России и дважды — бронзовым, а также на протяжении 17 сезонов представлял страну в европейских клубных турнирах.

Из положительного — главный тренер команды Миленко Богичевич отработал полноценный сезон, в отличие от своих предшественников. Первый этап «Автодор» прошёл с показателем 11-16 и делил 10-е место с «Руной». Причём до этого клуб шёл выше, но в конце первой части сезона потерпел пять поражений подряд, а сербский специалист, по слухам, был на грани увольнения. Однако затем последовали семь побед подряд, благодаря которым клуб без особых проблем завоевал право побороться за место в плей-офф.

«Самара» (22-18), восьмое место

Игроки БК «Самара» Фото: Единая лига ВТБ

В прошлом сезоне у самарцев не получилось реализовать проект с громкими именами, поэтому в межсезонье пришлось начинать все с нуля. В команду пришёл тренер Дражен Анзулович, который до этого руководил «Енисеем», и много новых игроков. Если год назад игра скатывалась к индивидуальным действиям баскетболистов, то в этом клуб является именно тренерским, со своей мыслью и философией. Волжане стали самым настоящим середняком, который чередует победы и поражения. Прошла команда сезон спокойно и в трансферном плане — не было как новичков по ходу чемпионата, так и тех, с кем расстались.

«Уралмаш» (26-14), 7-е место

Ростислав Вергун (в центре) Фото: БК «Уралмаш»

Клуб из Екатеринбурга, как и «Руна», этот сезон проводил в качестве дебютанта лиги. Но для уральцев он сложился куда лучше и ярче. «Уралмаш» начинал чемпионат с главным тренером Милошем Павичевичем, но он неожиданно был уволен при показателе 8-8. В двух матчах командой руководил Вадим Филатов в статусе и. о. главного тренера, после чего у руля коллектива встал Ростислав Вергун, который начинал сезон с «Минском». При белорусском специалисте дела пошли в гору, и как итог — с 1 февраля команда одержала 15 побед в 16 встречах и задолго до конца второго этапа гарантировала себе участие в плей-ин. В команде хороший баланс ветеранов и молодых игроков, легионеров и россиян. При Вергуне уральцы играют в симпатичный и, самое главное, эффективный баскетбол.

«Енисей» (19-17), шестое место

Ксэвьер Ратэн-Мэйс Фото: БК «Зенит»

Главным открытием сезона, безусловно, стала команда из Красноярска. Благодаря очень удачным подписаниям не только легионеров, но и тренера сибиряки провели прекрасный сезон и ворвались в топ-6, гарантировав себе участие в плей-офф впервые за два года. Главная звезда не только «Енисея», но и всего чемпионата — Ксэвьер Ратэн-Мэйс — на протяжении сезона ведёт свою команду только вперёд. Он побил рекорд Кита Лэнгфорда по очкам за сезон, который казался «вечным», и вписал своё имя в историю Единой лиги ВТБ. Однако он не смог бы привести команду туда, где она оказалась, если бы у него не было таких партнёров, как Джеремайя Мартин, Микел Хопкинс и всех остальных, включая россиян. Но каким бы талантом ни обладал Ратэн-Мэйс, «Енисей» — это тренерская команда. Нельзя разделять успехи коллектива на труды Ксэвьера и главного тренера Йовицы Арсича. Это совместная работа, которая дала прекрасные плоды.

«Парма» (20-16), пятое место

Евгений Пашутин (в центре) Фото: БК «Уралмаш»

«Парма» провела не менее яркий сезон, чем «Енисей». Однако сенсацией это не назовёшь — Пермь всегда славилась баскетбольными традициями и в этом чемпионате лишь подтверждает это. На самом деле концепции красноярцев и пермяков очень схожи, по крайней мере в рамках этого сезона — удачное подписание легионеров и прекрасная тренерская работа. Евгений Пашутин работает с «Пармой» второй год и во второй раз подряд выводит команду в плей-офф. Причём в сезоне-2023/2024 пермяки с двух ног залетели в топ-6 и по итогам ещё первого этапа обеспечили себе участие в плей-офф. И если «Енисей» не совсем гладко прошёл второй этап, то у «Пармы» проблем с командами первой шестёрки было меньше. Пермяки также являются грозой топ-4: коллектив Пашутина одержал семь побед над командами «Большой четвёрки», что является лучшим результатом среди команд вне топ-4. Российский специалист грамотно нашёл ключи к новым игрокам, которые пришли в межсезонье, и пермская машина заработала.

«Локомотив-Кубань» (23-13), четвёртое место

Девон Акун-Пёрселл Фото: БК «Пари НН»

Прошлогодние финалисты сохранили костяк команды и сделали два точечных усиления в лице Джордана Моргана и Владислава Близнюка. Забегая вперёд, оба игрока мало чем помогли краснодарцам и по ходу сезона покинули клуб. Команда Секулича неважно начала сезон, четырежды уступив в пяти стартовых матчах. Однако затем «Локо» выдал результат 18-3 и закономерно залетел в топ-6 по итогам первого этапа. Помимо этого, в первой части сезона кубанцы показали лучший результат в матчах с командами из топ-5 — 5-1. На втором этапе железнодорожники уже не так эффективно играли против команд «Большой четвёрки», а общий показатель был 4-6, и это несмотря на то, что команду пополнили Морис Ндур и Патрик Миллер. Перед плей-офф краснодарцы также усилились Карвелом Андерсоном из «Астаны», который наравне с Ксэвьером Ратэн-Мэйсом стал лучшим шутером регулярного чемпионата.

ЦСКА (25-11), третье место

Мело Тримбл Фото: Единая лига ВТБ

Впервые за очень долгое время, а может быть, и за всё, армейцы входили в сезон-2023/2024 не в статусе главного фаворита чемпионата. Это объяснялось тем, что в межсезонье команду покинули два неоспоримых лидера — Алексей Швед и Никола Милутинов. Помимо этого, президент ЦСКА Андрей Ватутин аккуратно намекал на то, что бюджет команды не тот, что прежде, а топовых легионеров зазывать в клуб, который не участвует в Евролиге, безумно сложно. Однако столичная команда неплохо поработала на трансферном рынке и собрала симпатичный и боеспособный коллектив. Армейцы начали сезон с девяти побед подряд, да и в целом на протяжении практически всего чемпионата шли на первом месте в турнирной таблице.

Однако в феврале лидер команды Каспер Уэйр получил серьёзную травму, которая требовала операции. Он выбыл на несколько недель и до сих пор не вернулся в строй. В связи с этим команда прошла второй этап с семью поражениями в 10 встречах и финишировала лишь на третьем месте. После окончания регулярки руководство ЦСКА приняло решение отправить в отставку главного тренера Эмила Райковича. Македонца сменил греческий специалист Андреас Пистиолис, который почти восемь сезонов работал в армейской команде в штабе Димитриса Итудиса.

«Зенит» (26-10), второе место

Томас Эртель Фото: БК «Зенит»

Перед стартом сезона казалось, что «Зенит» — главный фаворит чемпионата. Команда не только сохранила практически всех легионеров и Хавьера Паскуаля, но и усилилась топовыми иностранцами в лице Бояна Дублевича и Кайла Курича. Также из УНИКСа переехали в Петербург Винс Хантер и Георгий Жбанов. Помимо этого, был подписан капитан сборной России Тимофей Герасимов, который до этого выступал за «Енисей».

Сине-бело-голубые без труда выиграли Суперкубок Единой лиги ВТБ и подтвердили статус одной из сильнейших команд предстоящего сезона. Однако в первой же игре чемпионата петербуржцы на своём паркете уступили дебютанту «Уралмашу», что не могло не шокировать баскетбольную общественность. Да и весь старт сезона получился скомканным у команды Паскуаля — четыре поражения в восьми встречах. Параллельно несколько важных игроков, включая Томаса Эртеля, получили травмы и не могли помочь команде. Также черногорец Боян Дублевич играл ниже ожиданий. Но затем «Зенит» выдал серию из семи побед и гарантировал себе попадание в топ-6 по итогам первого этапа. Однако загвоздка заключалась в том, что в первой части сезона команда Паскуаля не одержала ни одной победы в матчах с коллективами из топ-4 — 0-6. Но на втором этапе все поменялось на 180 градусов — «Зенит» одержал девять побед в 10 встречах и занял второе место в турнирной таблице.

УНИКС (26-10), первое место

Ненад Димитриевич Фото: Единая лига ВТБ

Действующий чемпион в межсезонье немного изменил состав, но важным фактором было то, что казанцы смогли сохранить MVP финальной серии — Ненада Димитриевича. Также в команде остались Маркос Найт, Джейлен Рейнольдс и в том числе главный тренер Велимир Перасович. На помощь УНИКСу приехали Исмаэль Бако, Эрик Грин, Дмитрий Кулагин.

Казанцы достаточно ровно шли по сезону, но всё равно находились в тени ЦСКА. Однако после осечек армейцев казанцам удалось взобраться на первую строчку в турнирной таблице. Но в концовке сезона действующий чемпион сам оступился, потерпев три поражения кряду, и победитель регулярного чемпионата определялся в последнем игровом туре в очной встрече с ЦСКА. Казанцы уверенно взяли вверх над красно-синими и впервые в своей истории выиграли регулярку Единой лиги ВТБ.