В межсезонье говорили, что они будут рвать всех и вся. Что происходит с «Финиксом»?

Сегодня, 24 апреля, было сыграно в общей сложности три матча в рамках первого раунда плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Ранние матчи начались в Миннеаполисе и Милуоки, где местные команды принимали «Финикс Санз» и «Индиану Пэйсерс» соответственно. Затем «Даллас Маверикс» провёл второй матч с «Лос-Анджелес Клипперс». «Чемпионат» предлагает ознакомиться с кратким содержанием каждой из сегодняшних игр.

«Миннесота Тимбервулвз» — «Финикс Санз»

Второй матч серии между командами. В первой игре сильнее оказалась «Миннесота», разгромив напрочь соперника со счётом 120:95. Сейчас разница в счёте не такая внушительная. Если в прошлой игре у «Тимбервулвз» лучшим был Энтони Эдвардс с 33 очками, то сегодня матч жизни выдал форвард Джейден Макдэниелс, набрав 25 очков. Серия переедет в Аризону, где звёздное трио Кевин Дюрант — Девин Букер — Брэдли Бил постарается зацепиться хотя бы за одну игру.

Отсутствие какой-либо глубины скамейки и пассивная игра в обороне — причины, по которым «Финикс», несмотря на наличие элитных шутеров в лице Дюранта, Букера и Била, терпит крах за крахом. Во второй половине «солнечные» вовсе решили сконцентрироваться вокруг собственных потерь и поиграть в уличный баскетбол с большим количество лишних движений перед совершением бросков. Зрелище, которое мало кому понравится.

Чувствуется нехватка настоящего разыгрывающего у «Финикса» — например, будь вместо Брэдли Била тот же Джеймс Харден, ход серии был бы совершенно другим. Но Бил, Дюрант и Букер — это всего лишь кучка звёздных парней, которые просто вместе бросают мячик по кольцу. По очереди. Более того, «Санз» остались без Грейсона Аллена, который получил травму голеностопа и досрочно завершил матч, а Девин Букер успел поконфликтовать с тем же Джейденом Макдэниелсом. И Энтони Эдвардс, кстати, не забыл снова поиздеваться над Дюрантом.

Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

«Милуоки Бакс» — «Индиана Пэйсерс»

«Индиана» уже стала уникальной командой в нынешнем розыгрыше плей-офф, а всё потому, что «Пэйсерс» — первый коллектив, одержавший победу на выезде. Тем не менее изначально могло показаться, что «Милуоки» без проблем заберёт встречу, учитывая удачное выступление Дэмьена Лилларда в первой четверти — 15 очков (в прошлой игре защитник набрал 19).

То, как «Индиана» играла во второй половине, — небо и земля по сравнению с первыми 24 минутами. Впечатляющая игра от гостей. «Милуоки» продолжал наседать, стараться достигнуть своей цели, но «Пэйсерс» только увеличивали своё преимущество в заключительной четверти. А ведь за 11 минут до конца основного времени разница составляла всего четыре очка.

«Бакс» действительно нужно вернуть Янниса Адетокунбо как можно скорее — без него «оленям» очень и очень трудно, так как Дэмьен Лиллард не будет регулярно набирать по 30+ очков. Паскаль Сиакам знатно съел соперника, набрав 37 очков, 11 подборов и шесть передач при реализации бросков 69,6%. Сиакам, к слову, в первых двух играх набрал суммарно 73 очка — и это ещё Тайриз Халибёртон не начал играть на все 100%. Возможно, серия затянется.

«Лос-Анджелес Клипперс» — «Даллас Маверикс»

Кавай Леонард вернулся в строй! Правда, лёгкий форвард смог порадовать свою команду 15 набранными очками при 41,2% реализации. «Даллас» стал второй командой после «Индианы Пэйсерс», которой удалось взять верх над соперником на чужой площадке. Звёздные разыгрывающие техасцев Лука Дончич и Кайри Ирвинг на двоих сообразили 55 очков.

И сразу можно отдельно отметить игру в обороне Луки Дончича — одна из причин сегодняшнего триумфа «бродяг». В четвёртой четверти словенский баскетболист отметился хорошей защитой против Кавая Леонарда, Джеймса Хардена и Пола Джорджа, когда, казалось, ситуация вот-вот изменится в пользу «парусников». Кажется, Дончичу придётся прикладывать такие усилия всегда, если «Маверикс» хотят добиться успеха в плей-офф. А сможет ли Лука?

И я бы даже не сказал, что Лука Дончич хорошо играет в нападении. Пока он играет ниже того уровня, на котором должен, но важный бросок он всё-таки попал. Очень и очень важная выездная победа для «Далласа», не было такого игрока, который бы выделялся на фоне остальных игрой в атаке. Очень много потерь на две команды — отсюда прекрасная игра в обороне и низкая результативность. Осталось только Каваю Леонарду разобраться в себе.

Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.