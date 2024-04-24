«Я готовил его к защите против Коби». Тренер 14-летнего Леброна рассказал о своих методах

До предыдущего драфта имени Вембаньямы не было никаких вопросов, кто являлся самым громким проспектом в истории НБА. Им являлся Леброн Джеймс, которого вся страна знала ещё с тинейджерских лет. Одним из главных достижений Короля является то, что он смог не только оправдать высочайшие ожидания, но и превзойти их. Далеко не все справляются с подобным давлением — невозможно быть к такому готовым, особенно в юном возрасте.

Леброну удалось преодолеть эти испытания, однако залог его успеха заключался не только в ментальной устойчивости. Игроки часто подчёркивают значимость своего тинейджерского и юношеского опыта, ассоциируя себя со школами и университетами, где они начинали, даже после долгих лет в НБА. Таким образом, этот период — крайне важен в становлении атлета. И у школьного тренера Леброна Кита Дамброта был особый подход к будущей легенде.

Кит Дамброт Фото: Jamie Squire/Getty Images

Дамброт только что завершил свою 35-летнюю карьеру тренера. Он провёл много лет и на школьном, и на студенческом уровне. Так вышло, что именно в свой последний сезон ему удалось вывести колледж Дюкейн в «Мартовское Безумие» и одержать одну победу. Это произошло впервые за последние 55 лет.

В последние годы своей карьеры Кит работал в Дюкейне в ассоциации с Дрю Джойсом III, другом детства Леброна Джеймса. Джойс и Леброн вместе играли в той самой легендарной уже школе Сент-Винсент — Сент-Мэри.

Дамброт оставил Джойсу пост главного тренера, ввиду того что решил уделить больше время своей жене, которая заболела раком. Кит неделю назад появился на подкасте Mind Your Game, нашумевшем проекте Джей Джей Редика и Леброна Джеймса. Редик спросил опытного специалиста о разнице в работе со школьниками и со студентами.

Джей Джей Редик Фото: Mitchell Leff/Getty Images

«Я всегда был тренером колледжей, так что когда попал к школьникам, то относился к ним ровно так же, как и к студентам. И на самом деле у них хватало мозгов с этим справиться. Потом я начал работать с Леброном и понял, что он пойдёт в НБА. Я начал его тренировать с пониманием, что уже через четыре года ему придётся защищаться против Коби. Я относился к Джеймсу как к профессионалу уже тогда, когда ему было 14 лет», — заявил Дамброт на подкасте.

Леброн признался, что не чувствовал особого отношения со стороны тренера и следовал всем указаниям, уважая иерархию. Это удивляет и лишь в очередной раз показывает, каким вундеркиндом был Джеймс. Не заметить к себе особого отношения, а также выполнять все инструкции тренера, какими бы они ни были.

Леброн Джеймс, 2003 год Фото: Al Tielemans/Getty Images

Подход Кита сработал не только на Леброне, но и на всём том школьном коллективе. Команде удалось трижды выиграть чемпионат штата Огайо, а также добраться до самого заветного приза — национального титула. Леброн также рассказал, что Кит как-то раз выгнал его с тренировки без видимой на то причины. Джеймс расценил это решение как способ зарядить и мотивировать команду после победы в чемпионате штата. Как мы знаем, довольно часто действующие чемпионы не могут найти былую мотивацию после достижения заветной цели.

Спустя более чем 20 лет Леброн продолжает играть на высшем уровне, утвердившись как легенда спорта. Кит может гордиться не только командными достижениями, но и тем, что подготовил одного из величайших баскетболистов мира