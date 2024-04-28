УНИКС пострадал, но прошёл «Самару». Дальше — усилившийся и голодный «Локо»

Вчера московский ЦСКА гарантировал себе проход в полуфинал плей-офф Единой лиги ВТБ, а уже сегодня прошлогодний финалист «Локомотив-Кубань» пробился в следующую стадию. Победитель пары УНИКС — «Самара» попадает именно на краснодарскую команду. Казанцы на выезде сражались с клубом из одноимённого города. Получилось ли у подопечных Велимира Перасовича закрыть серию со счётом 3-0? Подведём итоги прошедшего матча.

«Самара» на домашнем паркете явно не собиралась проигрывать — команда под руководством Дражена Анзуловича в первой четверти уступила действующему чемпиону Единой лиги в четыре очка — 20:24, а во второй и вовсе оказалась сильнее — 22:20. Хозяева показали себя только с лучшей стороны. Игроки не филонили в защите и явно не собирались заканчивать свой путь в плей-офф.

Правда, после выхода с большого перерыва УНИКС стал понемногу забирать инициативу в свои руки. Лидеры команды отлично двигали мяч и находили свободные броски, что в итоге и привело к довольно уверенной победе в третьей четверти со счётом 20:14 и разгрому в четвёртой — 26:11. «Самара» просто не могла остановить поток великолепных действий со стороны Ненада Димитриевича и компании.

Итоговая победа УНИКСа со счётом 90:67. Стартовый состав казанцев набрал 67 очков, к слову, столько же всего набрала и «Самара» в сумме за матч. Самыми результативными игроками стали Луи Лабери и Джален Рейнольдс, на счету которых по 17 набранных очков. 83:73, 77:64 и 90:67 — УНИКС в полуфинале плей-офф Единой лиги. Чемпионам предстоит сыграть за выход в финал с «Локомотивом-Кубань», который провёл просто идеальную серию с сильной «Пармой». Краснодарцы буквально не заметили соперника в трёх матчах.

УНИКС не без проблем, но оказался в полуфинале. Команда впервые в истории выиграла регулярный чемпионат Единой лиги, а в прошлом сезоне также впервые стала чемпионом. Как говорится, сложнее отстоять свой титул, чем его просто завоевать. Удастся ли банде Перасовича повторить свой прошлогодний успех в серии с настолько разъярённым «Локомотивом», который камня на камне не оставил от «Пармы» — топ-5 регулярного чемпионата?

«Локо» и УНИКС уже встречались в прошлом году в финале плей-офф. Тогда казанцы оказались сильнее со счётом 4-1. Основной костяк чемпионов остался неизменным — все лидеры в строю. Ненад Димитриевич стал самым ценным игроком регулярного чемпионата и в некоторых матчах, как, например, с ЦСКА практически в одиночку закрывал встречи. Нас ждёт невиданный накал борьбы от первой и до последней минуты в предстоящем противостоянии, поэтому настоятельно рекомендуем следить за Единой лигой вместе с нами.