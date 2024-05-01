Недоумение фанатов и судейский скандал. «Барса» с «Оли» устроили триллер в Евролиге

Баскетбол в Европе отличается от североамериканского. В Евролиге значимую роль играют тренерские решения по ходу матчей, тактика, настрой и домашние трибуны. Серия плей-офф между каталанской «Барселоной» и греческим «Олимпиакосом» продолжает удивлять любителей баскетбола по всему миру. Первые два матча получились на загляденье, а третий — нет слов, одни эмоции. Сейчас введём вас в курс дела.

Сине-гранатовые имели преимущество домашней площадки перед стартом серии плей-офф, так как завершили регулярный чемпионат на четвёртом месте, а «Оли» — на пятом. При этом подопечным Георгиоса Барцокаса с огромным трудом удалось одержать победу на выезде, причём сделал коллектив это в первом матче — 77:75. «Барса» не могла поехать в Пирей с двумя поражениями, поэтому каталонский клуб собрался и выиграл во второй встрече со счётом 77:69.

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Настало время третьего матча в Греции, где, как всем известно, «Олимпиакос» играет практически безупречно. В стартовой четверти никто из команд не рисковал и играл осторожно, оттого игровой отрезок и получился малорезультативным — 13:13. Хозяев не устроило такое положение дел, поэтому они стали действовать чётче в атаке, уйдя на большой перерыв лидерами — 24:19.

Правда, пауза в матче больше пошла на пользу «Барсе», которая в третьей четверти выглядела на всех участках паркета лучше — 25:14. Однако запредельная поддержка фанатов и упорство игроков «Оли» позволили подопечным Барцокаса перехватить инициативу в самый ответственный момент. Домашний коллектив за 15 секунд до конца основного времени вёл со счётом 71:69, гости при этом имели в своём распоряжении 10 секунд на атаку. Лидер «Барсы» Николас Лапровиттола не сплоховал — накрутил Томаса Уолкапа и набрал два очка в проходе. Каталонцам удалось избежать поражения.

Дело дошло до овертайма, где, естественно, ни одна команда не хотела проявлять слабость. Коллективы шли ноздря в ноздрю вплоть до последних секунд матча. Счёт 80:80, 3,8 секунды на атаку у «Барсы»… Мяч из-за лицевой доходит до Джабари Паркера — бывшего игрока Национальной баскетбольной ассоциации, который всем видом показывает, что намерен бросать «трёшку» на победу. Паркера опекает Филип Петрушев, который также успел немного поиграть в НБА. Джабари бросает и не попадает, но раздаётся свисток — судьи зафиксировали нарушение правил!

Фанаты «Олимпиакоса» и игроки команды в полном недоумении. Барцокас истерически смеётся, не понимая, что вообще происходит. Вот такая атмосфера царила в Пирее. Впрочем, это никак не повлияло на судей, оставшихся непреклонными в своём решении. В социальных сетях тут же началась травля рефери, что они пропустили много важных свистков по ходу матча, а также «убили» матч. Но на видеоповторе прекрасно видно, что ещё до начала бросковой фазы от Паркера Петрушев прихватывает его за правую руку, а уже во время самого броска касается другой руки.

Можно быть недовольным и раздосадованным сколько угодно, но судьи правильно зафиксировали нарушение правил. Паркер реализовал два штрафных броска из трёх и принёс «Барселоне» невероятно сложную победу на выезде со счётом 82:80. Самое обидное, что Петрушев по ходу матча был лучшим в составе «Олимпиакоса». Серб набрал 18 очков и пять подборов, активно защищаясь против топовых «больших» «Барсы».

Часто судей критикуют за неправильные решения, и в большинстве своём это довольно неблагодарная работа. Не спорю, возможно, по ходу матча бригада арбитров могла пропустить несколько фолов или неправильно трактовать игровые эпизоды, но в ключевой момент, за который, к слову, на них и свалилась вся критика, рефери отработали безупречно. «Барселона» ведёт со счётом 2-1 в серии с «Олимпиакосом» и находится в шаге от выхода в «Финал четырёх» Евролиги. Самое интересное — только впереди!