Подмосковье против Приморья. Главное о финале Суперлиги «Химки» — «Динамо»

5 мая стартует финальная серия Суперлиги, в которой встретятся «Химки» и «Динамо» из Владивостока. Обе команды закончили регулярный чемпионат в тройке и без проблем дошли до решающей стадии. «Чемпионат» подготовил всю информацию перед началом битвы за титул.

«Химки»

Игроки БК «Химки» Фото: bckhimki.com

Ещё два года назад подмосковный клуб думал только о сохранении команды и о плей-офф речи не шло, в прошлом сезоне стал бронзовым призёром Суперлиги, а спустя год будет биться за главный трофей турнира. В межсезонье команда не претерпела кардинальных изменений, сохранив самых результативных игроков по итогам прошлого чемпионата. Главный тренер «Химок» Андрей Мальцев признавался, что некоторые баскетболисты после завоевания медалей готовы были пойти на понижение зарплаты, лишь бы остаться в команде.

Подмосковный клуб в привычном стиле шёл в этом чемпионате. Химчане со старта сезона обозначили себя единоличным лидером и главным претендентом на победу. В ноябре «Химки» и, что самое интересное, владивостокское «Динамо» провели обмен игроками. Владимир Пичкуров отправился в Приморье, а состав подмосковной команды пополнил Фёдор Ключников. Забегая вперёд — эта рокировка пошла на пользу обоим клубам.

«Химки» за четыре тура до конца регулярного чемпионата обеспечили себе первое место в турнирной таблице и преимущество домашней площадки во всех сериях плей-офф. Однако у подмосковного коллектива не всё так гладко, как может показаться на первый взгляд. По ходу сезона «Химки» потеряли из-за травмы главного лидера команды Евгения Фидия, который в этом чемпионате на паркет точно больше не вернётся. До повреждения он был лучшим в команде по результативности (12,6), подборам (5,2), а также по показателю «+/-» (+8,9). Но всё же не стоит забывать, что химчане — это тренерский коллектив, преимуществом которого является именно командное взаимодействие, а не индивидуальные действия отдельных игроков. Мальцев смог подстроиться под ситуацию из-за травмы Фидия: теперь функции Евгения удачно выполняет Илья Карпенков, благодаря чему даже попал в символическую пятёрку по итогам регулярного чемпионата.

Генеральный директор «Химок» Павел Астахов в эксклюзивном комментарии «Чемпионату» выразил уверенность в своей команде перед стартом финальной серии.

Павел Астахов генеральный директор БК «Химки» «Довольны, как команда прошла регулярный сезон и путь к финалу в плей-офф. По сравнению с прошлым сезоном мы уже сделали шаг вперёд и не намерены останавливаться. Финал с «Динамо» из Владивостока будет интересным, но мы уверены в наших игроках и тренерском штабе. Помимо спортивного результата, важно отметить, что мы вернули зрительский интерес и народную любовь. За «Химки» продолжают болеть не только в Подмосковье, мы получаем слова поддержки и добрые пожелания со своей страны. «Химки» были, есть и будут важной частью российского баскетбола. Нынешний сезон уже сейчас можно занести в актив, он станет ещё одним шагом на пути развития клуба».

«Динамо»

БК «Динамо» (Владивосток) Фото: БК «Динамо» (Владивосток)

Для приморской команды этот сезон является лишь третьим в своей истории. В дебютном чемпионате клуб из Владивостока стал 13-м, в прошлом сезоне вышел в плей-офф, но в первом раунде проиграл всё тем же «Химкам», а теперь — в финале. Главной движущей силой на паркете, безусловно, является защитник Даниил Аксёнов, который присоединился к «Динамо» уже по ходу сезона, перейдя из МБА. Он является лидером по результативности не только в приморской команде, но и во всей лиге. Также не стоит забывать про форварда Михайло Богдановича. Следом идёт серьёзная обойма в лице Владимира Пичкурова, Александра Лавникова, Евгения Карпеко и Андрея Десятникова.

Но всё же звездой и фронтменом клуба является президент и по совместительству главный тренер — Эдуард Сандлер. Он в своё время руководил приморским «Спартаком», «Сахалином», который приводил к победе в Суперлиге в сезоне-2015/2016, а также клубом «Восток-65». Возможно, многие не знают, но именно Сандлер был единственным конкурентом Андрея Кириленко на выборах президента РФБ в 2020 году. «Динамо» начало сезон с шести побед в семи встречах и сразу же обосновалось в верхней части турнирной таблицы. Коллектив Сандлера является второй командой Суперлиги по результативности, набирая 80,2 очка в среднем за матч. Помимо этого, приморский клуб с запасом лучший по подборам — 41,4. Команда Сандлера играет в эффективный и прагматичный баскетбол, стараясь максимально использовать свои преимущества на паркете.

Однако не обходилось и без скандалов. В марте в матче «Иркут» — «Динамо» произошёл спорный эпизод. При ровном счете в концовке был жёсткий фол на Андрее Десятникове (игрок «Динамо»). В этот момент баскетболист получил травму бросающей руки. Он сообщил судье, что продолжать матч не может — арбитр подтвердил замену и произвёл её официально.

После того как Владимир Пичкуров встал на линию штрафных, чтобы совершить броски за Десятникова, команда из Иркутска обратилась к комиссару встречи Леониду Чудину, который остановил игру и подозвал судей. После разговора арбитры вернули Десятникова с травмой на площадку. Травмированный баскетболист промазал два штрафных, которые могли решить исход встречи. В итоге «Динамо» уступило в овертайме. Эдуард Сандлер после матча заявил, что Чудин не имел права останавливать игру и оказал давление на арбитров. Специалист признался, что жалеет о том, что не увёл свою команду с площадки. Однако даже эта ложка дёгтя не помешала приморской команде пробиться в финал Суперлиги впервые в своей истории.

Финал

В финале по праву сошлись две самые сильные и яркие команды Суперлиги. Будет интересно посмотреть в первую очередь на тренерскую дуэль. На противостояние как задней линии, так и передней. Однако перед стартом решающей серии фаворитом представляется именно подмосковная команда. Подопечные Андрея Мальцева ведут в сезонной серии у приморцев 2-0. Однако это не гарантирует «Химкам» ровным счётом ничего. Все обнуляется и решится на паркете в мае в серии до трёх побед.

Суперлига. Финал

«Химки» (Московская область) — «Динамо» (Владивосток).

Первая игра: 5 мая, 18.00 (мск). Химки. Баскетбольный центр городского округа Химки.

Вторая игра: 7 мая, 19.00 (мск). Химки. Баскетбольный центр городского округа Химки.

Третья игра: 11 мая, 11.00 (мск). Владивосток. Спорткомплекс «Олимпиец».

Четвёртая игра (если понадобится): 13 мая, 12.15 (мск). Владивосток. Спорткомплекс «Олимпиец».

Пятая игра (если понадобится): 17 мая, 19.00 (мск). Химки. Баскетбольный центр городского округа Химки.