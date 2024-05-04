Расизм, взлёт и падение клуба НБА из Лос-Анджелеса. О чём новый сериал про «Клипперс»?

В конце апреля вышел официальный трейлер спортивного драматического сериала о команде НБА «Лос-Анджелес Клипперс», который с ходу набрал более 6 млн просмотров (сейчас их уже 7,6 млн). Трейлер пока не перевели на русский, как и название самого проекта. В английском же языке оно получилось предельно лаконичным — Clipped. Сериал не станет подробно рассказывать всю подноготную клуба, ни разу не становившегося чемпионом лиги, а остановится главным образом на самом громком событии в его истории — на событии, которое потрясло не только всю Национальную баскетбольную ассоциацию, но и весь мировой баскетбол.

Как подчёркивают создатели проекта, его главной темой будет скандал, в центре которого оказался тогдашний владелец «Клипперс» Дональд Стерлинг (его играет Эд О’Нил). Предприимчивый бизнесмен приобрёл клуб в далёком 1981 году, но ничего с ним за это время не выигрывал. Чтобы исправить ситуацию, в 2013-м в команду был приглашён, возможно, самый харизматичный тренер североамериканской лиги Док Риверс (его доверили сыграть Лоренсу Фишбёрну, прославившемуся благодаря роли Морфеуса в серии фильмов «Матрица»). В «Лос-Анджелес» Риверс перешёл благодаря сделке с клубом «Бостон Селтикс», в котором он работал с 2004 года и с которым брал чемпионство в 2008-м.

В первый же год «Клипперс» под руководством Дока заняли третье место в регулярном чемпионате Западной конференции, а в первом раунде плей-офф прошли грозный и набирающий силу «Голден Стэйт Уорриорз». Серия двух калифорнийских команд получилась более чем напряжённой. Но не только из-за происходившего на площадке. На четвёртую игру клубы выходили в момент всё более разгоравшегося скандала, невольным участником которого стал Стерлинг. Владелец «Клипперс» и раньше оказывался замешан в резонансных историях. Но та, в эпицентре которой он очутился в апреле 2014-го, превзошла их все, вместе взятые.

Всё началось с аудиозаписи, которую опубликовал онлайн-таблоид TMZ. То, что стало достоянием широкой общественности, мгновенно заполнило чуть ли не всю информационную повестку страны. На записи были два голоса: мужской и женский.

«Меня действительно беспокоит, что ты хочешь показать, что общаешься с чёрными людьми. Тебе обязательно это делать?»

«Ты можешь спать с ними. Ты можешь приглашать их, ты можешь делать всё, что захочешь. Единственное, о чём я тебя прошу, — не создавай им рекламу. И не приводи их на игры моей команды».

«Я просто хочу сказать, что в своих паршивых социальных сетях тебе необязательно быть всё время с чернокожими».

Заголовок СМИ Фото: Кадр из трейлера

Отпираться было бессмысленно — мужской голос принадлежал Стерлингу, а женский — Вивиан Стивиано. Дональд Трамп тогда назвал её «подругой из ада». Стивиано действительно была подругой, а по совместительству любовницей босса «Клипперс». Свою пассию Стерлинг осуждал за дружеские контакты с афроамериканцами. Владельцу «Клипперс» не понравилось, что у себя в соцсетях девушка регулярно размещала фотографии с чернокожими. В частности, Стерлинга возмутил тот факт, что Стивиано показала снимок с легендой «Лос-Анджелес Лейкерс» Мэджиком Джонсоном. Дональд попросил её не приводить Джонсона на домашние игры «Клипперс». Занимательно, что сама Вивиан прямо заявляла, что у неё тоже африканские корни.

Разыгрывающий «Уорриорз» Стефен Карри впоследствии признавался, что считает ошибочным решение не бойкотировать пятую игру резонансного плей-офф. Думали о бойкоте и игроки «Клипперс», но в итоге ограничились акцией, которая обсуждалась едва ли не больше, чем сам матч. На предматчевой разминке баскетболисты «Лос-Анджелеса» вывернули наизнанку тренировочную форму, чтобы скрыть эмблему команды в знак протеста. Заявление сделал даже президент США, которым в тот момент был Барак Обама: «Когда невежественные люди хотят показать своё невежество, вам ничего не нужно делать, просто дайте им говорить».

Видео можно посмотреть на канале FX Networks в YouTube. Права на видео принадлежат FX Productions, LLC.

Вскоре стало совершенно очевидно, что шансы у Стерлинга выйти сухим из воды сводились к нулю. Игроки НБА один за другим призывали наказать Дональда по всей строгости закона. Того же требовали легенды лиги, уже завершившие карьеру. Не поддержали Дональда и другие владельцы клубов. Довольно быстро НБА приняла жёсткое решение. Решение, которого Стерлинг, кажется, никак не ожидал… Премьера сериала запланирована на 4 июня.