Легендарность зашкаливает! Брансон получил травму, но вернулся и героически сделал это

54 года назад легендарный центровой «Нью-Йорк Никс» Уиллис Рид в седьмом матче финала плей-офф НБА с «Лос-Анджелес Лейкерс» играл буквально на одной ноге из-за травмы. Хромота и раздражающая боль не помешали капитану клуба сыграть, но главнее — выиграть титул! В «Мэдисон Сквер Гарден» до сих пор помнят о геройствах Рида, а теперь в похожей ситуации оказался нынешний лидер «Никс» Джейлен Брансон.

До старта встречи было непонятно, сыграет ли Брансон или нет. В итоге разыгрывающий «Нью-Йорка» появился на паркете с первых минут. Впрочем, нахождение его на площадке было недолгим: на третьей минуте первого игрового отрезка баскетболист почувствовал боль в ноге и показал скамейке запасных, чтобы кто-то готовился выйти на замену. По ходу стартовой четверти Джейлен набрал пять очков и отправился в подтрибунное помещение, а команды не сумели выявить сильнейшего — 36:36.

Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Без главной суперзвезды «Никс» уступили во второй четверти со счётом 27:37, и казалось, что клуб на грани первого поражения в серии, но на паркет вернулся… он! Брансон выбежал из подтрибунки, и фанаты начали скандировать «MVP, MVP, MVP» в его адрес. Джейлен немного побросал мяч по кольцу во время разминки и выходил с таким выражением лица, словно кому-то сейчас не поздоровится. Третья четверть, на табло 11 минут и 15 секунд, «Индиана» ведёт со счётом 75:63, и после этого включается магия Брансона!

Появление Джейлена на паркете стало глотком свежего воздуха для хозяев, после чего «Никс» за пять минут отыграли преимущество соперника, а затем и вовсе вышли вперёд. Когда на табло было 6 минут и 41 секунда, «Нью-Йорк» вёл со счётом 84:79. То есть «Индиана» за практически пять минут набрала четыре очка. Вот она — хвалёная оборона Тома Тибодо вкупе с геройством Брансона, который вдохновил партнёров своим примером, что нужно играть до конца, несмотря ни на что.

В итоге «Никс» выиграли третью четверть со счётом 36:18, уничтожив «Пэйсерс». В заключительной четверти хозяева спокойно довели дело до победы — как в решающем игровом отрезке — 31:30, так и в игре — 130:121. Герой Нью-Йорка Брансон набрал 24 очка во второй половине (в сумме с первой — 29), но прежде всего показал характер и волю к победе, что так ценится на самой знаменитой баскетбольной арене в мире.

Омрачает победу тот факт, что по ходу третьей четверти травму получил О Джи Ануноби. Позднее стало известно, что британец травмировал левое подколенное сухожилие. При этом Ануноби всё равно провёл великолепную встречу: 28 очков, четыре подбора и три передачи, попутно защищаясь против лучших игроков «Индианы». Проявили себя и Донте Дивинченцо с Джошем Хартом. Первый — набрал 29 очков, шесть подборов и четыре передачи, реализовав 50% трёхочковых бросков (6 из 12), а второй — провёл на паркете все 48 минут в матче, набрав 19 очков, 15 подборов и семь передач.

Кстати, Харт был причастен к одному забавному моменту по ходу матча. В концовке встречи, когда Брансон исполнял штрафные броски, трибуны «Мэдисон Сквер Гарден» стали кричать непристойные вещи в адрес легендарного защитника «Индианы» Реджи Миллера, который комментировал встречу на национальном телевидении и располагался вблизи паркета. Харт с улыбкой на лице подошёл к Миллеру и сказал: «Кажется, они тебя куда-то посылают».

Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

По завершении игры репортёры, само собой, спросили у Брансона, каково это было — слышать овации и скандирования «MVP» в свой адрес. «Было действительно здорово это слышать, но я просто знал, что мне нужно привести свой разум в нужное русло, чтобы понять, как я буду атаковать во второй половине», — отреагировал Джейлен.

«Он воин. Это всё, что я могу сказать. У меня не было сомнений, что Джейлен вернётся. На протяжении всего сезона, что бы с ним ни происходило, травма или что-то ещё, он всегда приходит в норму. Мы знали о серьёзности игры и всего остального, поэтому все были уверены в его возвращении», — сказал Дивинченцо о ситуации с появлением Брансона на паркете после травмы. У Джейлена действительно железный характер, с этим трудно поспорить.

«Никс» выиграли два домашних матча. В обоих из них Брансон сыграл ключевую роль: в первом — набрал 43 очка и привычно был полезен на обеих сторонах площадки, а во втором — провёл половину встречи на одной ноге и напомнил нам о подвиге Рида. Именно такие вещи превозносят игрока из статуса звезды до великих. Надеемся, что геройства Брансона были не напрасны! Продолжаем следить за плей-офф НБА.