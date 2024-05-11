Чемпион НБА загремел за решётку на три года. Он дурачил лигу и страховую компанию

Возможно, вы уже слышали о крупном уголовном деле в отношении ряда бывших игроков НБА касательно мошенничества с медицинской страховкой. На днях был вынесен приговор ещё одному участнику схемы — небезызвестному Глену Дэвису, яркому персонажу того самого чемпионского «Бостона» 2008 года. Экс-баскетболист отправится в тюрьму на 40 месяцев.

Он получил наибольший срок среди всех, не считая организатора Терренса Уильямса. В чём же обстояло дело? В октябре 2021 года было объявлено о предъявлении обвинений 18 бывшим игрокам НБА в связи с их участием в мошеннической схеме, направленной на обман медицинской страховки лиги на сумму около $ 4 млн. Среди обвиняемых оказались такие игроки, как Терренс Уильямс, Аллен Андерсон, Тони Аллен и другие.

Терренс Уильямс Фото: Jim McIsaac/Getty Images

Схема заключалась в следующем: участники подавали поддельные заявления на возмещение медицинских расходов, которые на самом деле никогда не производились. Терренс Уильямс, считающийся организатором этого мошенничества, якобы создавал фальшивые медицинские документы или подбирал врачей и клиники, которые могли бы выдать необходимые поддельные справки и документы для подачи в страховую компанию.

За свою «работу» Уильямс получал от других участников схемы «откаты». Эта схема привела к тому, что страховая компания выплатила миллионы долларов по поддельным заявлениям. Обвинения против участников включали заговор с целью совершения мошенничества и другие связанные с махинациями обвинения.

Глен Дэвис Фото: Greg Doherty/Getty Images

Дэвису предъявили обвинения ещё в 2021 году. Он их с самого начала отрицал. Но именно его ложные показания усугубили ему срок. Помимо 40 месяцев в тюрьме, ему придётся пройти курсы по ведению финансов, а также вылечить свою наркозависимость.

Помощник прокурора Райан Финкель описывал поведение Дэвиса в суде как того, кто всеми усилиями пытается скрыть свои злодеяния. Так или иначе, Глен всё равно получил поддержку от профсоюза игроков НБА, директором которого является Андре Игуодала. Профсоюз пытался уменьшить срок, апеллируя к прошлым заслугам Дэвиса перед судом.

В решающий же день никто на поддержку Глена не пришёл, о чём заявила адвокат баскетболиста Сабрина Шрофф. Со слезами на глазах она настаивала на том, что Дэвиса стоит отправить на общественные работы и лечение в клинике, а не в тюрьму.

Глен Дэвис Фото: Chelsea Lauren/Getty Images

Сам же Дэвис сохранял позитивный настрой. Он вышел в прямой эфир в социальных сетях сразу после объявления приговора и сказал следующее: «Я буду в такой шикарной физической форме, когда выйду из тюрьмы. Именно заключение является единственным способом удержать меня от поедания бургеров».

Отрадно видеть, что Дэвис не отчаивается. Многие игроки НБА после завершения карьеры не могут найти себя. Есть бесчисленное количество историй, где игроки ударялись в криминал или наркотическую зависимость. Или одновременно. НБА предпринимает шаги по тому, чтобы исправить эту проблему, и, стоит отметить, в этом плане всё стало лучше. Хочется надеяться, что тюрьма Глена не сломает, а, наоборот, поможет ему прийти в себя.