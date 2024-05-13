Исторический провал «Басконии». Шикарно играла в Евролиге, но опозорилась на родине

Увольнение главного тренера «Басконии» Хоана Пеньярройи и возвращение легендарного по значимости в истории клуба Душко Ивановича пошло на пользу команде. Смена специалиста помогла коллективу и воодушевила баскетболистов так, что банда из Витории добралась до плей-офф Евролиги. Однако во внутреннем первенстве произошла настоящая трагедия.

«Самый успешный тренер в истории клуба вступает в новый этап во главе «Басконии». Душко Иванович возвращается в Виторию, чтобы возглавить нашу команду до конца текущего сезона. Балканский тренер, прибывший из белградской «Црвены Звезды», имеет большой опыт работы в Евролиге и прочих турнирах. Черногорский тренер, самый успешный за более чем 60-летнюю историю клуба, возглавил клуб в четвёртый раз в своей карьере. Под его руководством «Баскония» выиграла три чемпионата Испании, три Кубка Испании и один Суперкубок. Иванович в ближайшие несколько часов будет представлен игрокам и проведёт свою первую тренировку в качестве нового тренера».

Вот так пресс-служба «Басконии» объявила о возвращении Ивановича. Команда сразу прибавила в Евролиге, выиграв несколько матчей, и во внутреннем первенстве неплохо действовала. Однако если в Евролиге удалось пробиться в плей-офф, сперва проиграв израильскому «Маккаби» из Тель-Авива на стадии плей-ин, но затем добыв последнюю путёвку в борьбе с «Виртусом» из Болоньи, то в Лиге Эндеса (чемпионат Испании по баскетболу) «Баскония» впервые за 30 лет не пробилась в постсезон.

Последний раз такое происходило в сезоне-1994/1995, когда в чемпионате Испании ввели новый формат проведения плей-офф. «Баскония» завершила нынешний сезон с результатом 18-16. Это итоговое девятое место. В Евролиге команда шикарно себя проявила, а на родине упала в грязь лицом. И это на фоне исторического достижения Маркуса Ховарда! Разыгрывающий выиграл трофей Альфонсо Форда в Евролиге, который присуждается самому результативному игроку, попутно установив рекорд по очкам за сезон — 759 в 38 матчах. Примечательно, что ранее достижение принадлежало российскому баскетболисту Алексею Шведу.

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Нельзя забывать о ещё одном рекорде Евролиги. Ховард в нынешнем сезоне попал 148 трёхочковых бросков. Это на 41 «трёшку» больше предыдущего рекорда, также принадлежавшего Шведу, который в составе подмосковных «Химок» был неостановим в сезоне-2017/2018. Вот такие достижения омрачила ситуация с непопаданием в плей-офф чемпионата Испании.

Не исключается маловероятный сценарий, при котором Евролига аннулирует лицензию «Басконии» за слабые результаты во внутреннем первенстве, поскольку в главной баскетбольной лиге Европы играют только топовые команды, занимающие первые строчки в чемпионатах. Однако на фоне превосходного результата в Евролиге и умопомрачительных индивидуальных выступлений лидеров команды едва ли у функционеров возникнет мысль исключить «Басконию».

Успех в Евролиге и провал в Испании — реальность этого сезона для «Басконии». Надеемся, что команда продолжит развивать свой проект, так как в руках Ивановича появилось опасное оружие в лице Ховарда и Коди Миллера-Макинтайра, которые убедительно проявили себя в Евролиге. К тому же в составе есть такие добротные игроки, как Тедас Седекерскис, Майк Котсар и Чима Монеке. Только падая и вставая, ты растёшь!