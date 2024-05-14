Вембаньяма хочет побеждать здесь и сейчас. «Сан-Антонио» готов создать суперзвёздный дуэт

На днях весь мир узнал, что «Атланта Хоукс» стала победителем драфт-лотереи Национальной баскетбольной ассоциации. Клуб из Джорджии впервые в истории будет выбирать на драфте под первым номером. Мы же хотим поговорить о главной суперзвезде «ястребов» — Трее Янге, которого постепенно сватают в «Сан-Антонио Спёрс», где защитник вместе с Виктором Вембаньямой может создать интересный дуэт.

«Атланта» имела смешные 3% на победу в лотерее. Сам по себе список баскетболистов, которых выставили кандидатуры на драфт в 2024 году, не внушает какого-то трепета в душе. Просто не видим суперъярких игроков в нём, как было несколькими годами ранее. Впрочем, кто-то может раскрыться так, что потом все будут кусать локти. Получается, здесь палка о двух концах. Можно сделать ставку на кого-то и не прогадать, а можно попасть впросак.

«Ястребы» уже несколько лет барахтаются в зоне плей-ин Восточной конференции. Даже приход Деджонте Мюррея в команду особо не помог «Атланте» изменить ситуацию. Поэтому нужно что-то менять. После получения первого драфт-пика такая возможность точно есть. Известный инсайдер и обозреватель ESPN Тим Макмахон сообщил, что «Сан-Антонио» может задуматься об обмене Янга. «Скажу, что разговаривал с людьми, знающими Вембаньяму, которые указали на то, что он по крайней мере заинтригован этой идеей», — сказал Макмахон.

Союз Янга и Вембаньямы — звучит интересно. Прежде всего, Трей на протяжении карьеры в НБА выделялся не только избиениями «Нью-Йорк Никс» в плей-офф, невероятно дальними трёхочковыми бросками, но и зорким глазом. Разыгрывающий умело заигрывал партнёров по команде. Янг на протяжении двух сезонов кряду набирает больше 10 передач — 10,2 и 10,8, а в среднем по карьере достиг показателя в 9,5 ассиста. Может быть, под руководством великого Грега Поповича и в паре с Вемби разыгрывающий раскроется ещё лучше.

20-летний Вемби получил награду «Новичок года» в НБА по итогам сезона-2023/2024. Французский центровой продолжает работать изо дня в день даже в межсезонье. «Все впечатлены уровнем сосредоточенности Виктора Вембаньямы, его решимостью… Он уже тренируется по два раза в день, он работает в таком ритме уже несколько недель, он полностью погружён в процесс в это межсезонье», — сообщил известный инсайдер и журналист Шэмс Чарания. С таким настроем и желанием совершенствоваться молодое дарование станет в следующем сезоне ещё лучше.

Вембаньяма с наградой «Новичок года» Фото: Darren Abate/AP/ТАСС

Сезон новичка Виктор завершил с показателями в 21,4 очка, 10,6 подбора, 3,9 передачи, 3,6 блок-шота в среднем за игру. Теперь представьте, какими его цифры станут с элитным разыгрывающим уровня Янга? С подобным отношением к делу всё намекает на рост не только статистических показателей, но и понимания игры в целом. Вемби не раз по ходу регулярного чемпионата утверждал, что победы дня него — самое важное. С приходом звёздного разыгрывающего «Сан-Антонио» может сделать существенный скачок вперёд.



«Атланта» находится на перепутье, поскольку команде предстоит решить, менять ли первый выбор на драфте 2024 года на уже состоявшегося игрока и продолжать пытаться строить команду вокруг Янга и Мюррея или же уходить в перестройку и обменивать двух суперзвёзд. Если честно, последний вариант звучит интереснее, потому что с Треем и Деджонте ничего не получилось. Нужно что-то менять, но руководству виднее. Межсезонье точно будет интересным.