Не все ещё осознали это — Никола Йокич легендарен. Европеец забрал очередную статуэтку MVP

Официально! Никола Йокич — трёхкратный обладатель награды самому ценному игроку регулярного сезона НБА (MVP). Кто-то скажет, что Йокич по факту должен быть MVP на протяжении четырёх лет кряду. И это, возможно, уместно. Сербский центровой теперь в списке, как мы любим подчёркивать, величайших в истории североамериканской лиги. Мозес Мэлоун, Мэджик Джонсон, Джулиус Ирвинг и Ларри Бёрд — именитые персонажи. У них столько же статуэток, что и у Йокича.

Правда, больше MVP на счету Леброна Джеймса и Уилта Чемберлена, у которых по четыре штуки MVP. Билл Расселл и Майкл Джордан пять раз признавались лучшими из лучших, а вот абсолютным рекордсменом является Карим Абдул-Джаббар, чей рекорд результативности в прошлом году побил Леброн Джеймс. В общем, Никола — заметная фигура в истории лиги. «Это путешествие, процесс и доверие к товарищам по команде, а они доверяют тебе. Это целая коллективная работа, благодаря которой я оказался в центре внимания», — скромно отреагировал Никола.

Статистика Николы Йокич в регулярном сезоне-2023/2024 Фото: «Чемпионат»/Getty Images

Но наверняка были те, кто мог бы составить Йокичу конкуренцию в этом сезоне? Итоговое голосование выглядит следующим образом:

Никола Йокич — «Денвер Наггетс» (926 баллов). Шэй Гилджес-Александер — «Оклахома-Сити Тандер» (640 баллов). Лука Дончич — «Даллас Маверикс» (566 баллов). Яннис Адетокунбо — «Милуоки Бакс» (192 балла). Джейлен Брансон — «Нью-Йорк Никс» (142 балла). Джейсон Тейтум — «Бостон Селтикс» (86 баллов). Энтони Эдвардс — «Миннесота Тимбервулвз» (18 баллов). Домантас Сабонис — «Сакраменто Кингз» (3 балла). Кевин Дюрант — «Финикс Санз» (1 балл).

Всё-таки отрыв серба впечатляет! Куда же без недовольных. Например, член Зала славы баскетбола и четырёхкратный чемпион НБА Шакил О'Нил в эфире NBA on TNT в лицо Йокича сказал, что MVP заслуживал Шэй Гилджес-Александер. «Поздравляю Джокера — лучший «большой» в лиге сейчас. Основываясь на общих критериях, моих критериях, ваших критериях — место в таблице, у кого лучший результат и так далее», — начал свою речь О'Нил. «Поздравляю тебя. Хотелось бы, чтобы ты первым услышал это из моих уст. Шэй Гилджес-Александер должен стать MVP — с уважением к тебе. Но поздравляю», — сказал Шак уже Николе.

Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

«Спасибо. Мы здесь не судим людей, всё в порядке. Это ваше мнение (смеётся)», — вежливо и с улыбкой на лице отреагировал центровой «Денвера». «Достаточное количество игроков заслуживает MVP. Решают детали и мелкие обстоятельства», — подытожил Йокич. Возможно, О'Нил боится, что Никола Йокич сместит его в списке великих центровых? Глупо как-то. Он просто выразил в открытую мнение — и не побоялся этого. К слову, Гилджес-Александер стал первым игроком с 1967 года, набирая в среднем как минимум 30 очков, чья команда по итогам заняла первое место в конференции, и при этом не стал самым ценным игроком. Вот так вот.

Возможно, подобному мнению придерживается не только Шакил О'Нил. Эта ситуация из разряда «старое поколение так сильно терзает новое». О'Нил гордится тем, что ведёт так, будто он хулиган. Ему нравится унижать других людей. Сам Никола находится под большим давлением, учитывая, что «Наггетс» проигрывают в полуфинале Западной конференции «Миннесоте Тимбервулвз» со счётом 0-2, о чём даже О'Нил не постеснялся упомянуть, обращаясь к Джокеру. Своего рода издевательство. Никола Йокич — лучший игрок регулярного с сезона, и с этим фактом придётся смириться если не Шаку, то многим.