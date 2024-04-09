Вембаньяма удивляет даже соперников в НБА. Молодое дарование с каждым днём всё лучше

Дебютный сезон Виктора Вембаньямы в Национальной баскетбольной ассоциации близится к концу. Французский центровой «Сан-Антонио Спёрс» не перестаёт удивлять. В последнем матче регулярного чемпионата с «Филадельфией Сиксерс» Вемби набрал 33 очка, 18 подборов, шесть передач и семь блок-шотов, установив уникальный рекорд в НБА, но отдельно остановимся на реакции скамейки запасных «Филы» на игру юного дарования.

То, что Вембаньяма устроил феерию на паркете, совершенно понятно по статистике. Однако француз выделялся тем, как он реализовывал свои броски. Центровой «шпор» по ходу регулярного чемпионата сезона-2023/2024 набирает 21,3 очка, 10,7 подбора, 3,8 передачи и 3,6 блок-шота — лучший показатель в НБА. Поэтому, естественно, к нему приковано огромное количество внимания как в игре, так и вне её. Так чем же Виктор удивил скамейку запасных «Филадельфии»? Сайд-степ «трёшкой».

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Как парень с таким огромным ростом настолько шикарно владеет своим телом и спокойно разбирается с очень подвижными игроками? Как показывает Вембаньяма — легко. Инопланетянин прогрессирует с каждым днём во всех аспектах игры, причём в концовке регулярного чемпионата раскрылся ещё лучше. Об этом говорят результаты команды и индивидуальная статистика. Виктор незаменим для «Сан-Антонио» на обеих сторонах площадки. Если в атаке его ещё можно попытаться заменить, то в обороне других вариантов попросту нет.

Юному дарованию ещё есть куда расти. Ему предстоит набрать больше мышечной массы, чтобы противостоять более грузным соперникам, также необходимо поработать над принятием решений и чаще заигрывать партнёров по команде. Но прогресс виден невооружённым взглядом. Только ленивый не высказал своё мнение о Вембаньяме в НБА, и каждый из них пророчит ему огромное будущее в лиге. Француз является главным кандидатом на «Лучшего новичка сезона», но уже сейчас ходят разговоры о том, что ему стоит отдать награду лучшему оборонительному игроку сезона. Об этом даже высказался Дрэймонд Грин.

Дрэймонд Грин четырёхкратный чемпион НБА, лучший оборонительный игрок НБА 2017 года «Я знаю, что говорил об этом ранее, по поводу того, что Вемби не должен быть игроком года в защите, и я солгал. Вембаньяма должен получить награду лучшему оборонительном игроку, потому что он потрясающе играет в защите. То, как он влияет на ход игры в обороне — будь то без мяча или с мячом — он всё равно является проблемой. Когда ты идёшь в проход и видишь, что соперник может сделать лэй-ап, а потом просто берёт, разворачивается и бежит в другом направлении — вот это проблема».

Виктор своим примером и трудолюбием показывает на деле, что всего можно добиться, нужно лишь захотеть. Вемби в надёжных руках Грега Поповича, который не раз в своей карьере показывал, что умеет не только работать с молодёжью, а превращать юнцов в легендарных игроков НБА, как было с Тимом Данканом, Дэвидом Робинсоном, Тони Паркером или Каваем Леонардом. Вембаньяма продолжает нас радовать невероятными хайлайтами и морем побитых достижений. Может быть, «Сан-Антонио» в следующем сезоне сумеет замахнуться на выход в плей-офф? С такой игрой француза всё возможно.