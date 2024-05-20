Чемпион свергнут! В плей-офф НБА без сенсаций не обошлось

Кто бы мог подумать, что действующий чемпион НБА «Денвер Наггетс» после настолько уверенного прохода «Лос-Анджелес Лейкерс» в первом раунде плей-офф вылетит от «Миннесоты Тимбервулвз». Но на этом сюрпризы в постсезоне не закончились. Кто и каким путём пробился в финалы Западной и Восточной конференций? Уйма суперзвёзд, которые продолжают бороться за чемпионство в НБА.

Финал Западной конференции: «Миннесота Тимбервулвз» — «Даллас Маверикс»

Макси Клебер (слева) и Руди Гобер (справа), регулярный сезон-2023/2024 Фото: David Berding/Getty Images

«Даллас» после дедлайна на обмены стал на Западе действительно той силой, с которой нужно считаться. Приход в команду Дэниела Гэффорда и Пи Джей Вашингтона помог клубу из Техаса стать намного сильнее в защите и разнообразнее в нападении. Теперь Луке Дончичу с Кайри Ирвингом намного комфортнее взаимодействовать с «большими». Что Гэффорд, что Вашингтон — игроки с отличным набором умений, умеющих, а ещё важнее — желающих пахать на пользу команде. Нельзя не отметить прогресс Дерека Лайвли, ставшего одним из Х-факторов победы «Далласа» над «Оклахома-Сити Тандер» во втором раунде.

Подопечные Джейсона Кидда в плей-офф в шести матчах одолели сперва «Лос-Анджелес Клипперс», а затем с аналогичным счётом (4-2) разобрались с «Оклахомой», в которой сиял Шей Гилджес-Александер, но этого оказалось мало для прохода дальше. Лука и Кайри — в финале Запада. Где «Далласу» предстоит сыграть с «Миннесотой», в семи играх сломившей сопротивление действующего чемпиона НБА. Решающая встреча выдалась на загляденье! «Денвер» во главе с Николой Йокичем и Джамалом Марреем в определённый момент матча лидировал с разницей в 20 очков, но во второй половине «волки», ведомые Энтони Эдвардсом, Карлом-Энтони Таунсом, Руди Гобером и Майком Конли, включились на 1000% и не оставили шансов чемпионам.

Уже после разгрома «Финикса» «Миннесота» намекнула всем, что в этом плей-офф клуб из Миннеаполиса настроен крайне серьёзно. А волевая победа над чемпионом в седьмой встрече — это просто нечто. У команды есть невероятный характер, в точности как у её лидера — Эдвардса. Парню всего 22 года, но он блестяще выглядит на паркете и очень уверен в себе. Не зря в последнее время его всё больше сравнивают с молодым Майклом Джорданом. Понятное дело, что это пока лишь авансы, однако к этому уникуму стоит присмотреться, без сомнений.

Чего ждать от противостояния «Миннесоты» и «Далласа»? Просто не будет никому. У «волков» достаточно персональщиков при игре в защите, способных перекрыть кислород Дончичу с Ирвингом. К тому же на бумаге у подопечных Криса Финча намного разнообразнее и стабильнее скамейка запасных во главе с Назом Ридом. На мой взгляд, «Миннесота» — фаворит. Но многие пророчили «Далласу» вылет ещё в первом раунде от «Клипперс», однако клуб уже в финале Запада! Это говорит о многом. У техасцев уйма таланта, а всё, как обычно, решат детали. Противостояние должно получиться крышесносным.

Финал Восточной конференции: «Бостон Селтикс» — «Индиана Пэйсерс»

Аарон Несмит (слева) и Кристапс Порзингис (справа), регулярный сезон-2023/2024 Фото: Brian Fluharty/Getty Images

Фаворит плей-офф «Бостон» выше всяких похвал провёл регулярный чемпионат. «Кельты» были лучше не только в Восточной конференции, но и во всей НБА. Клуб перед началом сезона на славу потрудился на рынке, выменяв Джру Холидэя и Кристапса Порзингиса, которые встроились как родные в рисунок игры «Селтикс». В первом раунде команда под руководством Джо Маззуллы разобралась с прошлогодним обидчиком «Майами Хит» со счётом 4-1, а во втором — был обыгран «Кливленд Кавальерс» с аналогичным результатом. Пока поход за первым с 2008 года чемпионством складывается удачно. Даже травма Порзингиса перед серией с «Кливлендом» не выбила «кельтов» из колеи.

Если «Бостон» буквально все ожидали увидеть не только в финале Востока, но и в финале НБА, то «Индиана Пэйсерс» — довольно нежданный гость. Команда во главе с Тайризом Халибёртоном хорошо пошумела по ходу регулярного чемпионата, выйдя в финал первого в истории внутрисезонного турнира. К сожалению, выиграть не удалось: «иноходцы» уступили «Лейкерс», но всё равно отлично заявили о себе. По ходу сезона «Индиана» выменяла из «Торонто» Паскаля Сиакама, тем самым усилив переднюю линию. Можно подумать, что клубу из Индианаполиса очень везёт в этом розыгрыше плей-офф.

Потому что команде в первом раунде достался грозный «Милуоки Бакс», но дело в том, что «олени» всю серию провели без Янниса Адетокунбо, несколько матчей пропустил и Дэмьен Лиллард. В итоге «иноходцы» в шести играх оказались сильнее. Во втором раунде коллективу под руководством Рика Карлайла пришлось не на жизнь, а на смерть сражаться с «Нью-Йорк Никс» во главе с Джейленом Брансоном и Джошем Хартом. Переломанные и потрёпанные «Никс» дотянули до седьмого матча, выиграв все домашние встречи в серии. Но в ключевой момент травмы сыграли свою роль.

«Индиана» впервые за 10 лет пробилась в финал Восточной конференции. Чтобы вы понимали, тогда за клуб ещё играли Пол Джордж, Дэнни Грейнджер, Джордж Хилл, Рой Хибберт, Луис Скола, Дэвид Уэст, Лэнс Стивенсон и Эван Тёрнер. «Бостон» — явный фаворит в паре. У команды просто намного больше таланта, и она умеет играть в обороне, в отличие от «иноходцев», которые в большинстве своём отталкиваются лишь от безумной атаки. Но, как уже не раз случалось в плей-офф, сюрпризов ждать стоит!

Вот такие пары нас ждут в финалах конференций. На бумаге противостояние «Миннесоты» и «Далласа» будоражит намного сильнее, чем битва на Востоке, где всё, на первый взгляд, ясно и понятно ещё до начала серии. А как оно будет на самом деле, увидим совсем скоро. Плей-офф НБА — время чудес. «Бостон» не становился чемпионом с 2008 года, «Даллас» с 2011-го, а «Миннесота» и «Индиана» и вовсе никогда не поднимали над головой трофей Ларри О’Брайена. Всё самое интересное впереди.