Дончич и Ирвинг максимально настроены, но «Миннесота» готова вернуть должок. LIVE
Сможет ли «Даллас» удвоить преимущество в финале Западной конференции плей-офф НБА?
С 24 на 25 мая будет сыгран один матч в рамках финала Западной конференции Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). «Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию встречи «Миннесота Тимбервулвз» — «Даллас Маверикс», которая начнётся в 3:00 мск.
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Live Артемий Берстенев
📺 Где смотреть «Миннесота» — «Даллас»
Прямой эфир официально покажут на телеканале ESPN, а также на платном сервисе NBA League Pass. «Чемпионат» расскажет всё самое интересное в онлайн-трансляции.
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