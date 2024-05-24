Сможет ли «Даллас» удвоить преимущество в финале Западной конференции плей-офф НБА?

Дончич и Ирвинг максимально настроены, но «Миннесота» готова вернуть должок. LIVE

С 24 на 25 мая будет сыгран один матч в рамках финала Западной конференции Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). «Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию встречи «Миннесота Тимбервулвз» — «Даллас Маверикс», которая начнётся в 3:00 мск.

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