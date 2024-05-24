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22:00 Мск
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Плей-офф НБА, Миннесота Тимбервулвз — Даллас Маверикс, онлайн-трансляция, 25 мая 2024: где смотреть, кто сыграет

Дончич и Ирвинг максимально настроены, но «Миннесота» готова вернуть должок. LIVE
Артемий Берстенев
«Миннесота» готова вернуть должок. LIVE
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Сможет ли «Даллас» удвоить преимущество в финале Западной конференции плей-офф НБА?

С 24 на 25 мая будет сыгран один матч в рамках финала Западной конференции Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). «Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию встречи «Миннесота Тимбервулвз» — «Даллас Маверикс», которая начнётся в 3:00 мск.

Плей-офф НБА. Календарь
Плей-офф НБА. Сетка
НБА - плей-офф . 1/2 финала. 2-й матч
25 мая 2024, суббота. 03:30 МСК
Миннесота Тимбервулвз
Миннеаполис
Не начался
Даллас Маверикс
Даллас
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

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📺 Где смотреть «Миннесота» — «Даллас»
Live Артемий Берстенев

📺 Где смотреть «Миннесота» — «Даллас»

Прямой эфир официально покажут на телеканале ESPN, а также на платном сервисе NBA League Pass. «Чемпионат» расскажет всё самое интересное в онлайн-трансляции.
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