УНИКС и ЦСКА задали тон финальной серии. Ждём продолжения!

28 мая в Казани местный УНИКС примет на своём паркете московский ЦСКА в рамках второго матча финальной серии Единой лиги ВТБ. На данный момент счёт в серии 1-0 в пользу казанцев. «Чемпионат» подготовил анонс предстоящей встречи.

Битва УНИКСа и ЦСКА — это самая настоящая классика российского баскетбола. Последний раз эти коллективы играли в финале три года назад. Ранее команды сходились в решающей серии сезона также в 2010, 2012 и 2016 годах. Победителем неизменно становился ЦСКА.

К этой серии именно УНИКС подходил в качестве фаворита. По ходу сезона у клуба из Татарстана не было перестановок, спадов или конфликтов. Сейчас это одна из самых сбалансированных команд лиги. У ЦСКА же вторая часть сезона была очень неровной: серия поражений из-за травмы Каспера Уэйра, увольнение Эмила Райковича с поста главного тренера и назначение Андреаса Пистиолиса.

Эпизод матча УНИКС — ЦСКА Фото: БК УНИКС

Первая игра, как и подобает финальной серии, прошла в ожесточённой борьбе с эмоциями и драматической развязкой. 19 раз счёт в матче был равным, 16 раз — менялся лидер.

Первая половина встречи прошла на равных — армейцы ушли на большой перерыв с преимуществом в два очка. В начале третьей четверти ЦСКА попал три броска с дальней дистанции и организовали рывок 15:5, сделав своё преимущество двузначным. После тайм-аута хозяева ответили рывком 10:0 и отставали от армейцев перед заключительной четвертью на три очка.

Заключительная 10-минутка прошла в равной борьбе. За две минуты до конца счёт был 90:90. MVP регулярного чемпионата Ненад Димитриевич реализовал важнейший трёхочковый, а центровой Джален Рейнольдс увеличил преимущество казанцев до пяти очков за 49 секунд до конца встречи. Однако после этого защитник ЦСКА Мело Тримбл набрал два очка в проходе и реализовал четыре штрафных броска. Примечательно, что армейцы в этом матче попали все 18 попыток со штрафной линии. 96:95 — ЦСКА повёл в серии и забрал преимущество домашней площадки.

ЦСКА ни разу в истории Единой лиги ВТБ не начинал финальную серию с поражения. Для армейцев победа над УНИКСом стала восьмой в матчах открытия финальных противостояний.

Главный тренер УНИКСа Велимир Перасович назвал поражение тяжёлым не из-за самого факта проигрыша, а из-за того, как это произошло. При «-3» у УНИКСа Ненад Димитриевич сфолил на Мело Тримбле, однако судьи зафиксировали неспортивный фол. Американец реализовал два броска, мяч остался у ЦСКА. После этого Тримбл в проходе заставил казанцев сфолить ещё раз и принёс своей команде победу, реализовав ещё два броска с линии штрафных. Перасович заявил, что этот эпизод стал ключевым в первой встрече.

Андреас Пистиолис, в свою очередь, отметил, что его команде, несмотря на победу, нужно многое улучшить. В первой четверти армейцы пропустили 29 очков, а греческий специалист назвал это потерей концентрации.

Эпизод матча УНИКС — ЦСКА Фото: БК УНИКС

В первом матче УНИКС был лучше ЦСКА по подборам (35-27), проценту трёхочковых и по передачам. Армейцы же были лучше в реализации штрафных бросков (18-18), передачах, блок-шотах, а также совершили меньше потерь.

Вторая игра состоится также в Казани 28 мая. УНИКС, как и перед первой игрой, по мнению экспертов, является фаворитом предстоящей встречи. Вполне можно ожидать сценария, схожего с первым матчем — равная игра до последних минут, в которых исход встречи будут решать детали. Возможно, казанцы предпримут попытку ещё больше взвинтить темп, а ЦСКА, в свою очередь, постарается быть более активным на щитах.

Предполагаемые стартовые пятёрки: