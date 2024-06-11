«Мы хотим сохранить чемпионский состав». ЦСКА продлил Уэйра и намерен построить династию

В таком гранде, как московский ЦСКА, всегда играют лучшие баскетболисты на каждой позиции. Руководство клуба на постоянной основе следит за тем, чтобы в составе присутствовали самые топовые игроки. В 2022 году армейцам из красноярского «Енисея» удалось выцепить разыгрывающего Каспера Уэйра, который на протяжении двух лет выступает в клубе из столицы России. Американец зарекомендовал себя как великолепный игрок и лидер, выиграв множество матчей для красно-синих практически в одиночку. На этот раз из стана ЦСКА пришли шикарные новости!

34-летний Уэйр заключил новый контракт с ЦСКА, соглашение рассчитано на два года. Подписание прошло в шахте рудника «Октябрьский» в Норильске на глубине 750 метров! Очень красивая история от руководства армейцев.

Каспер Уэйр (посередине), Андрей Ватутин (справа) Фото: ПБК ЦСКА

Хоть самый яркий сезон по статическим показателям Каспер и провёл в «Енисее», но разыгрывающий уже давно крепко ассоциируется с армейцами. Американец наряду с Ливио Жан-Шарлем является самым «старым» легионером в составе красно-синих. Уэйр перебрался в московскую команду за несколько матчей до старта плей-офф Единой лиги ВТБ 2022 года. ЦСКА в том походе за чемпионством без проблем прошёл «Пари Нижний Новгород» (3-0) и «Локомотив-Кубань» (4-1), однако в финале армейцев ожидала встреча с санкт-петербургским «Зенитом», который вели за собой Джордан Мики, Сергей Карасёв и Джордан Лойд.

Андрей Ватутин президент ПБК ЦСКА «Действительно, мы хотим сохранить чемпионский состав. Для нас очень важно в первую очередь сохранить однозначного лидера — Каспера Уэйра. Хочу внести ясность: мы спустились вниз не для того, чтобы заставить его подписать контракт здесь, под землёй, мы договорились обо всём наверху, а здесь просто проведём торжественную подземную церемонию подписания контракта. Каспер будет ещё два года играть за ЦСКА, к нашей общей радости и к радости наших болельщиков».

ЦСКА уступил в семи матчах, хотя выиграл две встречи в серии. Уэйр при этом был очень хорош, может быть, за исключением матчей под номером три и шесть, в остальных — выглядел чуть ли не лучшим на паркете. В сезоне-2022/2023 Каспер провёл 46 матчей, но армейцам снова не удалось стать чемпионами. В плей-офф команда сперва обыграла саратовский «Автодор», а затем в семиматчевой серии уступили, но уже от рук «Локомотива-Кубань». Краснодарцы боролись за чемпионство с УНИКСом, и казанцы в итоге впервые в истории взяли трофей имени Сергея Белова.

Третий поход за чемпионским титулом обернулся удачным. Правда, сезон для Уэйра получился скомканным. Всему виной травма, с которой разыгрывающий боролся на протяжении второй части регулярного чемпионата и первых матчей плей-офф. Каспер вернулся в серии с «Енисеем», но выглядел намного слабее своих возможностей. У американца не шёл бросок, но он компенсировал свои недостатки шикарным розыгрышем. Не получалось набирать очки, значит, он переключал своё внимание на поиск партнёров. И, к слову, шикарно получалось. ЦСКА прошёл «Енисей» (3-0), затем в шести матчах поквитался с «Зенитом» (4-2) за финал 2022-го, а уже в финале подчистую закрыл чемпиона УНИКС, отдав лишь один матч — 4-1.

Под конец плей-офф 2024 года Уэйр разыгрался и стал показывать свою привычную игру, но в ЦСКА нашёлся новый герой, который раскрылся именно в тот момент, когда армейцам это было больше всего нужно. Речь о Мело Тримбле, ставшем MVP всего розыгрыша плей-офф и финальной серии в частности. Каспер, в свою очередь, стал обладателем награды «Лучший перформанс сезона-2023/2024». В матче с «Пари НН» Уэйр набрал 30 очков, шесть передач, три подбора и четыре перехвата при 34 баллах в рейтинге эффективности. За шесть секунд до финальной сирены армейцы уступали в пять очков. Тримбл оформил результативный проход, а Каспер перехватил мяч, который вывели нижегородцы из-за лицевой, и реализовал шикарную «трёху». Матч перешёл в овертайм, где ЦСКА дожал соперника.

Видео можно посмотреть в официальном YouTube-канале Единой лиги ВТБ. Права на видео принадлежат Единой лиге ВТБ.

Уэйр — лидер ЦСКА, отличный игрок и человек. Как сказал президент компании «Норникель», которая более четверти века поддерживает армейцев, Владимир Потанин: «Поздравляю ЦСКА с долгожданным чемпионством. Надеюсь, это достижение станет началом новой эпохи побед легендарного клуба». Лучше и не скажешь! Красно-синим — успехов, Уэйру — здоровья и успехов в жизни и в баскетболе.