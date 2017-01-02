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Си Джей Макколлум обновил личный рекорд результативности
2 января 2017, понедельник. 09:44.
Баскетбол
Защитник «Портленд Трэйл Блэйзерс»
Си Джей Макколлум
в
матче
регулярного чемпионата против «Миннесота Тимбервулвз» обновил личный рекорд результативности, набрав 43 очка.
Поединок завершился победой «Портленда» со счётом 95:89.
Посмотреть видео можно, перейдя по
следующей ссылке
.
Источник:
«Чемпионат»
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Теги
Портленд Трэйл Блэйзерс
Си Джей Макколлум
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