<a href="http://ads.adfox.ru/202433/goDefaultLink?p1=biozy&p2=v" target="_top"><img src="http://ads.adfox.ru/202433/getDefaultImage?p1=biozy&p2=v" border="0" alt=""></a>
Футбол
РФПЛ
ФНЛ - Первый дивизион
Лига чемпионов
Лига Европы
Англия
Испания
Италия
Германия
Кубок России
ПФЛ - Второй дивизион
Молодёжное первенство
Сборная России
Чемпионат мира 2018
Кубок конфедераций
Южная Америка
Украина
Франция
Женский футбол
Прочие турниры
Молодёжные сборные
Лига Чемпионат.com
Любители
Студенческий футбол
Рейтинг УЕФА
Рейтинг ФИФА
MVP РФПЛ
Хоккей
КХЛ
НХЛ
МХЛ
ВХЛ
ЧМ по хоккею 2016
Евротур
Кубок мира по хоккею
Чемпионат мира U18-U20
Ночная Лига
MVP КХЛ
Биатлон
Кубок мира-2016/17. Мужчины
Кубок мира-2016/17. Женщины
ЧМ-2017
Рождественская гонка 2016
Теннис
Australian Open 2017
WTA
ATP
Кубок Дэвиса
Кубок Федерации
Кубок Кремля
Рио 2016
Авто
Формула-1
Мотогонки
Ралли
Младшие серии
DTM/WTCC/Туринг
Дакар/Ралли-рейды
Америка/WEC/Формула-Е
Бокс/ММА
Профессионалы
Любители
Женский бокс
ММА
Баскетбол
НБА
Евролига
Единая лига ВТБ
Еврокубок
Евробаскет-2017
Волейбол
Суперлига мужчины
Суперлига женщины
Лига чемпионов
Еврокубки
Кубок России
Пляжный волейбол
Сборные
Международный волейбол
Другие
Биатлон
Мини-футбол
Фигурное катание
Водные виды спорта
Конькобежный спорт
Лёгкая атлетика
Лыжный спорт
Пляжный футбол
Гандбол
Конный спорт
Хоккей с мячом
Велоспорт
Шахматы
Прочие виды спорта
Европейские игры 2015
Ride The Planet
Фэнтези
Бизнес
Ставки
Киберспорт
Dota 2
Counter-Strike: Global Offensive
FIFA
League of Legends
Везде
Новости
Статьи
Регистрация
Вход
Завершить регистрацию
Лента новостей
Билеты на спорт
Фэнтези футбол
Спортивный ТВ-гид
Рейтинг букмекеров
Новогодний Чемпионат
Футбольные трансферы
Допинг
175 лет назад
2016
Главные новости
Популярные
11:49
Уэстбрук упал на паркет после столкновения с Пачулией
11:11
Пол Джордж эффектно вколотил сверху через Казинса
09:56
Уэстбрук исполнил сокрушительный данк в матче с «Голден Стэйт»
09:37
40 очков Дюранта помогли «Голден Стэйт» разгромить «Оклахома-Сити»
06:35
«Хьюстон» разгромил «Милуоки» — «+19», Харден набрал 38 очков, Адетокунбо — 32
19:53
Теодосич: пойду в НБА, но на скамейке сидеть не буду
14:43
Харден: я был в шоке, когда Д'Антони предложил мне стать разыгрывающим
12:22
Невероятное попадание Уэйда в падении – в топ-5 дня в НБА
17:50
Н. Робинсон: не понимаю, почему «Кливленд» не связался со мной
13:20
Дюрант: матчи с «Оклахома-Сити» никогда не будут для меня рядовыми
События вчера
Сейчас
Сегодня
Завтра
Пол Джордж эффектно вколотил сверху через Казинса
19 января 2017, четверг. 11:11.
Баскетбол
Форвард «Индианы Пэйсерс»
Пол Джордж
в
матче
регулярного чемпионата НБА с «Сакраменто Кингз» (106:100) исполнил сокрушительный данк с сопротивлением центрового
Демаркуса Казинса
.
Джордж провёл на паркете 42 минуты, собрав коллекцию из 24 очков, 4 подборов, 3 результативных передач и 1 перехвата.
Посмотреть видео можно, перейдя по
следующей ссылке
Источник:
«Чемпионат»
Сообщить об ошибке
Теги
Индиана Пэйсерс
Сакраменто Кингз
Демаркус Казинс
Пол Джордж
Комментарии:
Правила
Новости. Баскетбол
19 января 2017, четверг
11:49
Уэстбрук упал на паркет после столкновения с Пачулией
11:11
Пол Джордж эффектно вколотил сверху через Казинса
11:02
Дэвид Уэст получил перелом большого пальца руки
10:47
Бен Симмонс может дебютировать в НБА после Матча звёзд
09:56
Уэстбрук исполнил сокрушительный данк в матче с «Голден Стэйт»
09:43
Трипл-дабл Казинса не спас «Сакраменто» от поражения в матче с «Индианой»
09:37
40 очков Дюранта помогли «Голден Стэйт» разгромить «Оклахома-Сити»
06:42
«Детройт» разгромно обыграл «Атланту», «Нью-Орлеан» — «Орландо»
06:35
«Хьюстон» разгромил «Милуоки» — «+19», Харден набрал 38 очков, Адетокунбо — 32
05:57
«Бостон» проиграл «Нью-Йорку», несмотря на 39 очков А. Томаса
05:42
26 очков Эмбиида позволили «Филадельфии» победить «Торонто»
05:37
«Шарлотт» разгромил «Портленд» — «+22», «Вашингтон» дожал «Мемфис»
00:33
Роулэнд: «Ульм» отчаянно боролся с «Химками» за победу
00:26
Иванович: матч с «Ульмом» получился для «Химок» очень сложным
00:25
«Енисей» обыграл «Лукойл-Академик» в Кубке ФИБА, несмотря на 27 очков Гибсона
18 января 2017, среда
23:37
В. Карасёв: у «Зенита» была установка фолить на Стадемайре
23:24
28 очков Шведа помогли «Химкам» обыграть «Ратиофарм Ульм»
23:07
Приджиони: Евролиге нечему завидовать в НБА
22:42
Обрадович: «Локомотив» уверенно вышел на первую четверть, и она стала решающей
21:56
«Зенит» обыграл «Хапоэль» "+20", несмотря на 22 очка Стадемайра
21:49
27 очков Дженнинга помогли «Локомотиву-Кубань» разгромить «Фуэнлабраду» "+25"
21:09
Дюрант: Уэстбрук одарён от бога, но он всегда работает
20:13
«Автодор» разгромил «Умана Рейер» "+35", Миннерат набрал 22 очка
19:53
Теодосич: пойду в НБА, но на скамейке сидеть не буду
19:16
Жижич: на 99% уверен, что в следующем сезоне буду в НБА
18:30
Новицки: в детстве я хотел играть за «Чикаго»
17:50
Н. Робинсон: не понимаю, почему «Кливленд» не связался со мной
16:49
Анциферов: «Автодор» должен навязать «Умана Рейер» цепкую и агрессивную игру
15:59
Андрей Кирдячкин покинул «Нижний Новгород»
15:48
Генменеджеры клубов Евролиги считают, что Теодосич станет MVP сезона
14:58
В. Карасёв: у «Хапоэля» много именитых игроков, но они действуют больше на опыте
14:52
Гриффин станет сопродюсером ремейка фильма «Белые не умеют прыгать»
14:43
Харден: я был в шоке, когда Д'Антони предложил мне стать разыгрывающим
13:48
Хорнасек: рассмотрим возможность перевода Порзингиса на позицию центрового
13:20
Дюрант: матчи с «Оклахома-Сити» никогда не будут для меня рядовыми
13:03
Джини Басс встретилась с Мэджиком Джонсоном, чтобы обсудить будущее «Лейкерс»
12:53
Попович: «Сан-Антонио» ещё не набрал желаемую форму
12:22
Невероятное попадание Уэйда в падении – в топ-5 дня в НБА
12:20
Уилсон Чэндлер роскошно вколотил сверху через Ивицу Зубаца
12:15
«Миннесота» активно пытается обменять Рубио
12:01
«Атланта» обменяла Мо Уильямса в «Денвер», чтобы подписать Гэри Нила
11:16
Брук Лопес и Паскаль Сиакам обменялись блок-шотами в течение пяти секунд
11:10
Бьелица и Лавин разыграли феерический аллей-уп
11:03
К. Энтони сообщил Ф. Джексону, что не намерен уходить из «Нью-Йорка»
10:48
Том Тибодо: Кавай Леонард – претендент на звание MVP сезона
Все новости
RSS
Кто станет MVP регулярного чемпионата НБА сезона-2016/17?
Расселл Уэстбрук, «Оклахома-Сити Тандер»
Леброн Джеймс, «Кливленд Кавальерс»
Кевин Дюрант, «Голден Стэйт Уорриорз»
Джеймс Харден, «Хьюстон Рокетс»
Кавай Леонард, «Сан-Антонио Спёрс»
Демар Дерозан, «Торонто Рэпторс»
Кто-то другой
Проголосовать
Архив →
Конфиденциальность
Использование информации
Контакты
Реклама
Вакансии
|
Виджеты
Мобильная версия
© championat.com, 2000–2017
Возрастное ограничение 18+