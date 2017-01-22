Дженнинг: один бросок изменил для «Локо» буквально всё

«Естественно, после такой победы все очень довольны. Да, мы не смотрелись здорово на протяжении всего матча, но один бросок изменил для «Локо» буквально всё. Рад, что мы увезли из Красноярска победу. Что касается победного броска, я знал, что у меня порядка семи секунд на атаку. Взял подбор, дошёл до трёхочковой линии и бросил. Уже тогда почувствовал, что бросок удался, знал, что он идёт в цель», – сказал Дженнинг в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Надеждой Перепечко.
«Железнодорожники» одержали 11-ю победу подряд в Единой лиге ВТБ и занимают второе место в турнирной таблице, уступая лишь московскому ЦСКА.