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Уокер эффектным финтом обыграл Роуза
28 января 2017, суббота. 10:17.
Баскетбол
Разыгрывающий «Шарлотт Хорнетс»
Кемба Уокер
в
матче
регулярного чемпионата НБА против «Нью-Йорк Никс» (107:110) эффектным финтом обыграл защитника
Деррика Роуза
.
Уокер провёл на паркете 37 минут, собрав коллекцию из 31 очка, 10 подборов, 5 результативных передач и 1 блок-шота.
Посмотреть видео можно, перейдя по
следующей ссылке
Источник:
«Чемпионат»
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Теги
Нью-Йорк Никс
Шарлотт Хорнетс
Деррик Роуз
Кемба Уокер
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