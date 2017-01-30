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175 лет назад
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Сет Карри обновил личный рекорд результативности
30 января 2017, понедельник. 11:20.
Баскетбол
Защитник «Даллас Маверикс»
Сет Карри
в
матче
регулярного чемпионата НБА с «Сан-Антонио Спёрс» (105:101) обновил личный рекорд результативности, набрав 24 очка.
Кроме того, 26-летний баскетболист записал в свой актив 10 подборов и 5 результативных передач.
Посмотреть видео можно, перейдя по
следующей ссылке
Источник:
«Чемпионат»
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Теги
Даллас Маверикс
Сан-Антонио Спёрс
Сет Карри
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Новости. Баскетбол
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