Курбанов: перед матчем с «Црвеной Звездой» был вдохновлён словами Кириленко

Форвард московского ЦСКА Никита Курбанов, набравший 18 очков в матче 22-го тура регулярного чемпионата Евролиги с «Црвеной Звездой» (102:80), поделился эмоциями от игры.
«Никакого особенного дня у меня не было, просто я был вдохновлён словами Андрея Кириленко, который перед матчем сказал, что ждёт от меня фееричной игры. Уж не знаю, насколько фееричной получилась моя игра, но я старался сыграть на максимум. Главное для меня — действительно играть стабильно матч за матчем, я приверженец такого подхода.
Гонки за яркими матчами у меня нет, но, конечно, если получаются такие игры, такая реализация бросков, — это приятно. Тем более когда это приносит победу команде, почему бы нет?» — цитирует Курбанова «Р-Спорт».
Курбанов реализовал 5 из 5 бросков с игры, включая 2 трёхочковых, и 6 из 6 штрафных, а также совершил 5 подборов, 3 перехвата и 1 передачу, побив личный рекорд в турнире по рейтингу полезности (29).