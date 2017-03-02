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Харрисон Барнс исполнил сокрушительный данк с сопротивлением Миллсэпа
2 марта 2017, четверг. 10:40.
Баскетбол
Форвард «Даллас Маверикс»
Харрисон Барнс
в
матче
регулярного чемпионата НБА с «Атлантой Хоукс» (95:100) мощно вколотил сверху через форварда
Пола Миллсэпа
.
Барнс провёл на паркете 38 минут, собрав коллекцию из 25 очков, 4 подборов, 4 результативных передач и 2 перехватов.
Видео доступно на официальном канале НБА на сервисе Youtubе
Источник:
«Чемпионат»
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Теги
Атланта Хоукс
Даллас Маверикс
Пол Миллсэп
Харрисон Барнс
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