Райли: самым большим шоком для «Майами» за время моей работы был уход Леброна

Президент «Майами Хит»признался, что за время его работы в клубе главным шоком было решениепокинуть команду летом 2014 года.«С тех пор как я сюда пришёл, у нас тот же владелец, тот же президент, два тренера и те же помощники. Куча парней, что играли за нас, теперь на нас работают. Игроки приходят и уходят, великие игроки. Когда ушёл Леброн, это было самым большим шоком для меня и всей франшизы. Я не говорю, прав он или нет. Но наша культура осталась прежней. Есть годы взлётов и годы падений, но способ работы не меняется», — приводит слова Райли Dime.