Форвард «Реала» Рэндольф – MVP 28-го тура регулярного чемпионата Евролиги

Мощный форвард «Реала»признан самым ценным игроком 28-го тура регулярного чемпионата Евролиги, сообщает официальный сайт турнира. В победном матче с «Олимпиакосом» он набрал 21 очко, совершил 5 подборов, отдал передачу, поставил 4 блок-шота и сделал перехват.В пятёрку лучших баскетболистов тура по рейтингу эффективности также вошли защитник ЦСКА Нандо де Коло, разыгрывающий «Фенербахче» Бобби Диксон, центровой «Милана» Мирослав Радулица и разыгрывающий «Дарушшафаки» Брэд Уонамэйкер.