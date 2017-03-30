Уэстбрук перевёл игру в овертайм, реализовав трёхочковый бросок

<a href="http://ads.adfox.ru/202433/goDefaultLink?p1=biozy&p2=v" target="_top"><img src="http://ads.adfox.ru/202433/getDefaultImage?p1=biozy&p2=v" border="0" alt=""></a>
Футбол
РФПЛ
ФНЛ - Первый дивизион
Лига чемпионов
Лига Европы
Англия
Испания
Италия
Германия
Китай
Кубок России
ПФЛ - Второй дивизион
Молодёжное первенство
Сборная России
Чемпионат мира 2018
Кубок конфедераций
Южная Америка
Украина
Франция
Женский футбол
Прочие турниры
Молодёжные сборные
Лига Чемпионат.com
Любители
Студенческий футбол
Рейтинг УЕФА
Рейтинг ФИФА
MVP РФПЛ
Хоккей
КХЛ
НХЛ
МХЛ
ВХЛ
ЧМ по хоккею 2017
Евротур
Кубок мира по хоккею
Чемпионат мира U18-U20
Ночная Лига
MVP КХЛ
Биатлон
Кубок мира-2016/17. Мужчины
Кубок мира-2016/17. Женщины
ЧМ-2017
Рождественская гонка 2016
ЧЕ-2017
Чемпионат России-2017
Теннис
Кубок Федерации
Кубок Дэвиса
WTA
ATP
Ролан Гаррос 2017
Кубок Кремля
Рио 2016
Авто
Формула-1
Мотогонки
Ралли
Младшие серии
DTM/WTCC/Туринг
Дакар/Ралли-рейды
Америка/WEC/Формула-Е
Бокс/ММА
Профессионалы
Любители
Женский бокс
ММА
Баскетбол
НБА
Евролига
Единая лига ВТБ
Еврокубок
Евробаскет-2017
Волейбол
Суперлига мужчины
Суперлига женщины
Лига чемпионов
Еврокубки
Кубок России
Пляжный волейбол
Сборные
Международный волейбол
Другие
Биатлон
Мини-футбол
Фигурное катание
Водные виды спорта
Конькобежный спорт
Лёгкая атлетика
Лыжный спорт
Пляжный футбол
Гандбол
Конный спорт
Хоккей с мячом
Велоспорт
Шахматы
Прочие виды спорта
Европейские игры 2015
Ride The Planet
Фэнтези
Бизнес
Ставки
Киберспорт
Dota 2
Counter-Strike: Global Offensive
FIFA
League of Legends
Везде
Новости
Статьи
Регистрация
Вход
Завершить регистрацию
Лента новостей
Видео
Фэнтези хоккей
Билеты на спорт
Фото
Спортивный ТВ-гид
Рейтинг букмекеров
Спортбары
175 лет назад
2016
Главные новости
Популярные
09:36
Айзея Томас стал 6-м игроком в истории «Бостона», набравшим 2000 очков за сезон
08:51
41 очко Уолла не спасло «Вашингтон» от поражения в игре с «Клипперс»
07:29
«Голден Стэйт» выиграл у «Сан-Антонио», Карри набрал 29 очков, Леонард — 19
06:49
«Мемфис» выиграл у «Индианы», Конли набрал 36 очков, Джордж — 22
05:47
Уэстбрук установил рекорд НБА по количеству очков при трипл-дабле
21:37
Шакил О'Нил назвал семь лучших центровых всех времён
05:47
Уэстбрук установил рекорд НБА по количеству очков при трипл-дабле
04:52
Трипл-дабл Уэстбрука с 57 очками помог «ОКС» в овертайме одолеть «Орландо»
13:20
Харден: количество сыгранных матчей должно учитываться при выборе MVP
12:38
Дж. Батлер: не буду говорить, что против Л. Джеймса обороняться сложнее всего
События вчера
Сейчас
Сегодня
Завтра
Уэстбрук перевёл игру в овертайм, реализовав трёхочковый бросок
30 марта 2017, четверг. 09:44.
Баскетбол
Разыгрывающий «Оклахома-Сити Тандер»
Расселл Уэстбрук
помог своей команде избежать поражения в
матче
с «Орландо Мэджик», реализовав бросок из-за дуги на последних секундах заключительной четверти.
Уэстбрук сравнял счёт и перевёл игру в овертайм, в котором «Тандер» одержали победу со счётом 114:106.
Видео доступно на официальном канале НБА на сервисе Youtube
Источник:
«Чемпионат»
Сообщить об ошибке
Теги
Оклахома-Сити Тандер
Орландо Мэджик
Расселл Уэстбрук
Новости. Баскетбол
30 марта 2017, четверг
10:07
Кармело Энтони: «Нью-Йорк» показывал хороший баскетбол только в начале сезона
09:44
Уэстбрук перевёл игру в овертайм, реализовав трёхочковый бросок
09:36
Айзея Томас стал 6-м игроком в истории «Бостона», набравшим 2000 очков за сезон
08:51
41 очко Уолла не спасло «Вашингтон» от поражения в игре с «Клипперс»
08:00
«Юта» разгромила «Сакраменто» "+30", Маклемор набрал 22 очка, Хэйворд — 20
07:29
«Голден Стэйт» выиграл у «Сан-Антонио», Карри набрал 29 очков, Леонард — 19
06:49
«Мемфис» выиграл у «Индианы», Конли набрал 36 очков, Джордж — 22
06:48
«Милуоки» на выезде оказался сильнее «Бостона», Томас набрал 32 очка
05:47
Уэстбрук установил рекорд НБА по количеству очков при трипл-дабле
05:40
59 очков Дэвиса и Казинса на двоих помогли «Нью-Орлеану» победить «Даллас»
05:03
28 очков Дерозана не спасли «Торонто» от домашнего поражения «Шарлотт»
04:52
Трипл-дабл Уэстбрука с 57 очками помог «ОКС» в овертайме одолеть «Орландо»
04:51
«Майами» разгромил «Нью-Йорк» "+17", Драгич и Порзингис набрали по 20 очков
04:36
«Атланта» увезла победу из Филадельфии, Холмс набрал 25 очков, Ховард — 22
02:15
Зубков «пародирует» Айверсона — в подборке смешных моментов недели Лиги ВТБ
01:32
«Вид сверху» представил сюжет о визите Роулэнда в редакцию «Чемпионата»
00:30
Кириленко: обсудили с президентом Татарстана заявку на проведение ЧМ-2023
00:07
Керр: Д'Антони заслужил приз лучшему тренеру года
29 марта 2017, среда
23:40
Кириленко: постоянные победы ЦСКА — это данность, я не вижу в них проблемы
23:09
Дюрант восстанавливается максимальными темпами
22:12
Одом: наркотики уничтожили моё желание тренироваться
21:37
Шакил О'Нил назвал семь лучших центровых всех времён
20:53
Ноа начнёт отбывать дисквалификацию с 29 марта
20:10
Стивенсон договорился о трёхлетнем контракте с «Индианой»
19:39
Ф. Рейес: хотел бы получить приглашение в «Лейкерс» или «Майами»
18:09
«Индиана» отчислит Родни Стаки
17:34
Беверли: жертвы Хардена много значат для «Хьюстона»
17:01
Айзея Томас: национальные СМИ не уважают «Бостон», но мы — топ-команда
15:42
Разыгрывающий «Милана» Калниетис выбыл на две недели из-за травмы
15:17
Шушаков: короткий перерыв между играми – новое ощущение и новый опыт для «Пармы»
15:08
Уолл: «Вашингтон» гордится победой в дивизионе, но у нас есть более важные цели
14:40
Док Риверс: меня беспокоит нестабильность «Клипперс»
14:10
Бил: победа «Вашингтона» в дивизионе – это особенный момент для меня и Уолла
13:48
Керр: «Голден Стэйт» сыграет с «Сан-Антонио» в полном составе
13:20
Харден: количество сыгранных матчей должно учитываться при выборе MVP
12:38
Дж. Батлер: не буду говорить, что против Л. Джеймса обороняться сложнее всего
12:20
Споэльстра: Уайтсайд впервые в карьере играет для команды, а не для себя
11:46
Невероятный баззер-битер Марди Коллинза – в топ-10 недели в Лиге ВТБ
11:44
Девин Букер пропустил матч с «Атлантой» из-за травмы голеностопа
11:09
«Вашингтон» впервые за 38 лет обеспечил себе первенство в дивизионе
11:09
Джордж: у «Индианы» нет победной гордости, команде не хватает злости
10:36
Роскошные данки Фарида, Ховарда и Уолла – в топ-10 дня в НБА
10:16
«Голден Стэйт» стал пятой командой, одержавшей по 60 побед в трёх сезонах подряд
10:15
С. Керр: немногим в первый год работы достаётся команда с С.Карри и К.Томпсоном
09:47
Джеймс Джонсон сокрушил кольцо «Детройта» зубодробительным данком
Все новости
RSS
Партнерский контент
Загрузка...
Конфиденциальность
Использование информации
Контакты
Реклама
Виджеты
Мобильная версия
© championat.com, 2000–2017
Возрастное ограничение 18+