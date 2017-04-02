Шушаков: у «Пармы» сегодня был последний шанс победить

Главный тренер «Пармы» Вячеслав Шушаков прокомментировал дебютную победу своей команды в Единой лиге ВТБ. Сегодня пермяки одолели на выезде «Цмоки-Минск».
«Для нас сегодня был по сути последний шанс победить, и мы сделали это в первые две четверти. А в перерыве, видимо, подумали, что этого задела хватит. Но «Цмоки» после паузы завелись, стали сокращать отставание, попадать свои броски и создали нам ситуацию, в которой мы могли уйти в тяжёлую концовку.
Но в результате поздравляю свою команду с победой», — приводит слова Шушакова официальный сайт клуба «Цмоки-Минск».