«Голден Стэйт» подтвердил, что Дюрант готов сыграть с «Нью-Орлеаном»

Форвард «Голден Стэйт Уорриорз», не игравший более месяца из-за травмы колена, готов принять участие в ближайшем матче регулярного чемпионата НБА против «Нью-Орлеан Пеликанс», сообщает пресс-служба клуба.Поединок между «Уорриорз» и «Пеликанс» пройдёт 8 апреля. Если у Дюранта не возникнет никаких проблем на тренировках, то он выйдет на паркет.Кевин перешёл в «Голден Стэйт» в 2016 году. В текущем сезоне он провёл за команду 58 матчей, набирая в среднем по 25,3 очка и совершая по 8,1 подбора.