Сферопулос: при счёте 81:81 ключевым стал подбор в нападении ЦСКА

Главный тренер «Олимпиакоса» Яннис Сферопулос прокомментировал поединок своей команды против ЦСКА, в котором греческая команда уступила со счётом 86:90.
«Это была игра высокого уровня двух принципиальных соперников по Евролиге. ЦСКА – талантливая команда с множеством скореров. Мы старались поддерживать собранность в защите с самого начала, но у нас это не получилось, и за пять минут мы пропустили 17 очков.
Это был очень важный момент. В начале второй половины мы старались добавить в защите. ЦСКА замедлился, набирал очки с большим трудом. Мы попали несколько дальних бросков и сравняли счёт.
При счёте 81:81 ключевым стал подбор в нападении ЦСКА, за которым последовал энд-уан. Вернуться в игру было сложно, хотя мы бились до последнего. Теперь мы сфокусированы на плей-офф», — передаёт слова Сферопулоса корреспондент «Чемпионата» Ринат Салахетдинов.