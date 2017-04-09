«Кливленд» может подписать контракт с Варежао или Чалмерсом

Сегодня стало известно, что руководство «Кливленд Кавальерс» отчислило из состава защитника Деандре Лиггинса, таким образом, ростер команды сократился до 14 человек.
В преддверии плей-офф команда из Огайо рассматривает варианты для усиления скамейки запасных, в качестве возможного новобранца на освободившееся место называются имена экс-центрового команды Андерсона Варежао, бывшего одноклубника Леброна Джеймса по «Майами Хит», защитника Марио Чалмерса, и форварда Дантея Джонса, сообщает ESPN.
Отметим, что с последним «Кливленд» подписывал контракт и в минувшем сезоне, сделав это также накануне старта матчей на вылет.