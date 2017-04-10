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Джеймс исполнил два эффектных данка в матче с «Атлантой»
10 апреля 2017, понедельник. 10:13.
Баскетбол
Форвард «Кливленд Кавальерс»
Леброн Джеймс
стал автором двух эффектных данков в
матче регулярного чемпионата НБА
с «Атлантой Хоукс» (125:126 ОТ).
Джеймс провёл на паркете 47 минут, собрав коллекцию из 32 очков, 16 подборов, 10 результативных передач и 1 перехвата.
Видео доступно на официальном канале НБА на сервисе Youtube
Источник:
«Чемпионат»
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Теги
Атланта Хоукс
Кливленд Кавальерс
Леброн Джеймс
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