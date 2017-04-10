Харден: обязательно поздравлю Уэстбрука с рекордом

Защитник «Хьюстон Рокетс» Джеймс Харден после матча с «Сакраменто Кингз» (135:128) рассказал, что поздравит своего бывшего одноклубника Расселла Уэстбрука, который побил рекорд Оскара Робертсона, оформив 42 трипл-дабла в нынешнем сезоне.
«Конечно, я напишу Расселлу сообщение, когда сяду в автобус. Это большое время для него. У нас совершенно нет никакой ненависти друг к другу», – цитирует Хардена ESPN.
Отметим, что Уэстбрук и Харден являются главными претендентами на получение награды MVP по итогам регулярного чемпионата.