Кириленко: «Зенит» в этом сезоне имеет шансы стать чемпионом Единой лиги ВТБ

Президент Российской Федерации баскетбола Андрей Кириленко прокомментировал воскресную игру между «Химками» и «Зенитом» (66:74), заявив, что команде из Санкт-Петербурга по силам завоевать титул чемпионов Единой лиги ВТБ.
«Отличная получилась игра, хорошие две команды сражались. Эмоций было много – всё-таки разыгрывалось фактически второе место в регулярном чемпионате. Мне понравилась дуэль. Очень хорошо выглядел Швед. Чуть-чуть, как мне кажется, «Химок» не хватило на вторую половину встречи. Что касается команды Василия Карасева, то она как-то по ходу первой половины сумела перестроиться и все-таки грамотнее и концентрированно сыграла. Я считаю, что «Зенит» в этом сезоне имеет реальные шансы стать чемпионом Единой лиги ВТБ.
И „Химки“, и „Зенит“ могут составить конкуренцию ЦСКА в этом сезоне. Несомненно, ЦСКА – лидер чемпионата и вообще всего евротурнира, но я считаю, что навязать борьбу ему можно и даже нужно», — цитирует Кириленко Mosregtoday.