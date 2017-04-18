Физдэйл: судьи не оставили «Мемфису» ни единого шанса в матче с «Сан-Антонио»

Главный тренер «Мемфис Гриззлиз» Дэвид Физдэйл раскритиковал рефери после второго матча серии первого раунда плей-офф с «Сан-Антонио Спёрс» (82:96).

«Майк Конли, который ни разу в своей карьере не получал технических фолов, не получает должного уважения от рефери. Этот матч был испорчен судейством. Зак Рэндольф, самый крепкий игрок в лиге, не бросил ни одного штрафного. Но каким-то образом Кавай Леонард исполнил 19 штрафных бросков. В первой половине мы сделали 19 бросков в «краске» и исполнили 6 штрафных. Они сделали 11 бросков в «краске» и исполнили 23 штрафных. Я не люблю обращать внимание на цифры, но мне кажется, что это ненормально.

За весь матч мы сделали 35 бросков в трёхсекундной зоне и всего 15 штрафных. Игроки «Сан-Антонио» 18 раз бросали из трёхсекундной зоны и исполнили 32 штрафных. Кавай бросил больше штрафных, чем вся наша команда. Объясните мне это. Мы не получаем уважения, которого заслуживаем. Но я не позволю им так относиться к нам. Я знаю, что Попович тренирует уже много лет, а я только новичок. Но это неприемлемо. Это было непрофессионально. Рефери не оставили нам ни единого шанса», – приводит слова Физдэйла ESPN.