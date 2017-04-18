Конли: Кавай Леонард исполнил много штрафных во втором матче

Разыгрывающий «Мемфис Гриззлиз» Майк Конли согласился с главным тренером команды Дэвидом Физдэйлом, который раскритиковал рефери после второго матча серии первого раунда плей-офф с «Сан-Антонио Спёрс» (82:96).

«Я не знаю точных цифр, но Кавай исполнил много штрафных. Он действительно слишком часто подходил к штрафной линии. Не знаю, сколько раз мы бросали штрафные, но это точно повлияло на сегодняшний поединок», – приводит слова Конли ESPN.

Отметим, что игроки «Спёрс» во втором поединке исполнили 32 штрафных броска, а «Мемфис» – 15.