Лопырёва поддержала Итудиса и призвала болельщиков ЦСКА посещать матчи

Спортивная телеведущая, фотомодель Виктория Лопырёва после первого матча плей-офф Евролиги между ЦСКА и «Басконией» обратилась к болельщикам «армейцев» с просьбой поддержать команду и главного тренера Димитриса Итудиса.

«Я уже не в первый раз посетила баскетбольный матч. Когда я нахожусь в Москве и есть возможность, то всегда хожу на игры ЦСКА, в котором у меня есть друзья. Также я дружу с Андреем Кириленко и его женой Марией. Поэтому, пока я была в Москве, мы решили сходить вместе на игру. Сейчас начался плей-офф Евролиги, и все матчи очень интересные. Вчера была захватывающая игра, которая держала в напряжении до самого конца. Я не сомневалась, что наши ребята выиграют. Ведь за всё время, которое я хожу на ЦСКА, они ещё ни разу не проиграли. Верила в их победу с самого начала, хотя они заставили вчера болельщиков понервничать.

Что касается заявления главного тренера ЦСКА Димитриса Итудиса о небольшом количестве болельщиков на трибунах, то я не знаю, с чем связана столь низкая посещаемость этой игры. Сейчас идут важнейшие и очень интересные матчи, и мне трудно понять, почему стадион не был заполнен. Баскетбол – это популярный вид спорта, а ЦСКА играет замечательно.

Хочу обратиться к болельщикам. Ребята, приходите на баскетбол! Поддержите любимую команду! Поддержка трибун — это всегда очень важно», – сказала Лопырёва в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Никитой Кузиным.

Встреча закончилась домашней победой ЦСКА со счётом 98:90. После игры Итудис выразил недовольство малым количеством болельщиков на трибунах домашней арены. Игру посетили 6986 зрителей.